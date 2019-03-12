Son Dakika Haberleri: Roscosmos, 246 Bin Beygir Gücüne Sahip Dünyanın En Güçlü Motorunu Tanıttı

Roscosmos, 246 Bin Beygir Gücüne Sahip Dünyanın En Güçlü Motorunu Tanıttı

28 dakika önce

Rusya Federal Uzay Ajansı, ağırlıklı olarak Ay ve Mars görevlerinde kullanılacak olan Yenisey ve Soyuz-5 araçlarını taşıyacak olan motoru resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla tanıttı.

Roscosmos, 246 Bin Beygir Gücüne Sahip Dünyanın En Güçlü Motorunu Tanıttı, System.String[]
Roscosmos (Rusya Federal Uzay Ajansı), RD-171MV tipi motoru ilk kez görücüye çıkardı. Ajansın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla tanıtılan motor, Soyuz-5 ve Yenisey roket taşıyıcıları için geliştirildi. Motorun teknik özellikleri, paylaşılan video ile tanıtıldı.

JSC NPO Energomash Genel Müdürü İgor Arbuzov, yayınlanan videoda motor hakkında bilgi verdi. Arbuzov "RD-171MV, kesinlikle dünyanın en güçlüsü olacak. Motor, 246 bin beygir gücüne sahip olacak." ifadelerini kullandı.




Süper ağır sınıfında yer alan Yenisey'in ilk kez 2028 yılında fırlatılması planlanıyor. Taşıyıcı füzenin geliştirilmesi ve altyapı için harcanacak paranın ise yaklaşık 22 milyar dolar olması bekleniyor. Yenisey'in ağırlıklı olarak Ay ve Mars görevlerinde kullanılması bekleniyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:30 

Rusya Federasyonu, Twitter, Teknoloji
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