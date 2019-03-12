Roscosmos, 246 Bin Beygir Gücüne Sahip Dünyanın En Güçlü Motorunu Tanıttı
28 dakika önce
Rusya Federal Uzay Ajansı, ağırlıklı olarak Ay ve Mars görevlerinde kullanılacak olan Yenisey ve Soyuz-5 araçlarını taşıyacak olan motoru resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla tanıttı.
Roscosmos (Rusya
Federal Uzay Ajansı), RD-171MV tipi motoru ilk kez görücüye çıkardı. Ajansın resmi Twitter
hesabından yapılan paylaşımla tanıtılan motor, Soyuz-5 ve Yenisey roket taşıyıcıları için geliştirildi. Motorun teknik özellikleri, paylaşılan video ile tanıtıldı.
JSC NPO Energomash Genel Müdürü İgor Arbuzov, yayınlanan videoda motor hakkında bilgi verdi. Arbuzov "RD-171MV, kesinlikle dünyanın en güçlüsü olacak. Motor, 246 bin beygir gücüne sahip olacak." ifadelerini kullandı.
Süper ağır sınıfında yer alan Yenisey'in ilk kez 2028 yılında fırlatılması planlanıyor. Taşıyıcı füzenin geliştirilmesi ve altyapı için harcanacak paranın ise yaklaşık 22 milyar dolar olması bekleniyor. Yenisey'in ağırlıklı olarak Ay ve Mars görevlerinde kullanılması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:30
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