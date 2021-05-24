Rose Adası'nın Tuhaf Hikayesi Filmi - Son Dakika

Genç bir mühendis olan Giorgio Rosa, hayatının zor bir döneminden geçmektedir. İşinden kovulan Giorgio, ailesinin artık kendisi ile konuşmaması ve hayatının aşkının onu terk etmesiyle başa çıkmaya çalışır. Tam da bu sırada Giorgio, imkansız gibi görünen bir düşüncesini hayata geçirmeye karar verir. Zor gözükse de denizin ortasında kendi adasını inşa eden Giorgio, adasını bir ulus olarak ilan eder. Bu durum üzerine İtalyan Hükümeti, idealist Giorgio’nun adasının İtalya'nın bir numaralı düşmanı olduğuna karar verir.
Yönetmen: Sydney Sibilia
Senaryo: Sydney Sibilia, Francesca Manieri
Oyuncular: Elio Germano, Matilda De Angelis, Tom Wlaschiha
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: L'incredibile storia dell'isola delle rose
Yapımcı Firma: Netflix
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: İtalya
Orijinal Dili: İtalyanca
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 09.12.2020
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Kaynak: InterSinema.com
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