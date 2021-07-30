Rosier, Fatih Terim'i büyük reddetti! Görüşme talebine cevabı: Gelecek sezon rakip olacağız

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık geçiren ve çifte kupalı tarihi sezonunun mimarlarından olan Valentin Rosier, siyah-beyazlı takımda kaldı. Transfer sürecinde Galatasaray'ın da kadrosuna katmak için devreye girdiği Fransız futbolcunun, sarı-kırmızılılara çarpıcı bir cevap verdiği ortaya çıktı.

"BEŞİKTAŞ'IN ÇOCUĞU GELDİ"

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, Valentin Rosier transferi için Sporting Lizbon'a 300 bin euro kiralama ücreti ve 4.5 milyon euro bonservis ödeyecek. Dün gece İstanbul'a gelen Rosier'i havalimanında çok sayıda Beşiktaşlı taraftar karşıladı. 24 yaşındaki yıldız burada futbolseverlere üçlü çektirip hepsiyle tek tek selamlaşırken, kulüp de oyuncunun, "Beşiktaş'ın çocuğu geldi" dediği video ile transferi duyurdu.

FATİH TERİM'LE GÖRÜŞMEK İSTEMEDİ

Öte yandan Kartal ile Sporting'in görüşmeleri sürerken G.Saraylı yöneticilerin, Rosier'in menajerine " Fatih Terim, Rosier ile görüşmek istiyor" mesajını ilettiği ve oyuncunun da "Gelecek sezon rakip olacağız, görüşülecek bir şey yok" yanıtını verdiği öğrenildi.