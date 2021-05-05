Rosier'in sulu şakası kendisini de vurdu!

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Beşiktaş, hafta sonu oynayacağı kritik Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. İdmandaki futbolcuların keyifli anları sahaya yansırken, futbolcu Rosier ile Vida'nın sulu şakalaşması eğlenceli anlara sahne oldu.

Beşiktaş, hafta sonu Galatasaray'ı yenmesi halinde şampiyon olamama ihtimalini mucizelere bırakacak. Dev derbinin hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda futbolcuların rahat ve motive görüntüleri dikkat çekti. VIDA'YI HESABA KATMADI Beşiktaş'ta, antrenman sırasında Valentin Rosier sahanın su fıskiyelerini arkadaşlarına doğru yöneltince Vida'dan beklemediği bir reaksiyon gördü. Fransız futbolcunun arkasından gizlice yaklaşan tecrübeli savunmacı, arkadaşını tuttuğu gibi tazyikli suyun üstüne attı. İkilinin bu şakalaşması eğlenceli anlara sahne oldu.

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