Rosneft Başkanı Seçin: "OPEC ile iş birliği anlamını yitirdi" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Rosneft Başkanı Seçin: 'OPEC ile iş birliği anlamını yitirdi' - Son Dakika Ekonomi

Rosneft Başkanı Seçin: "OPEC ile iş birliği anlamını yitirdi"

6 saat önce

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in Başkanı İgor Seçin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler arasındaki iş birliğinin anlamını yitirdiğini belirterek, "Rusya'nın petrolde pazar payını koruması gerek." dedi.

Rosneft Başkanı Seçin:

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in Başkanı İgor Seçin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler arasındaki iş birliğinin anlamını yitirdiğini belirterek, "Rusya'nın petrolde pazar payını koruması gerek." dedi.

Rusya'nın OPEC anlaşmasından çekilme kararının arkasındaki isimlerden biri olarak gösterilen Seçin, Rus devlet kanalı Rossiya 24'e değerlendirmelerde bulundu.

OPEC'in üretim kısıntısına yönelik anlaşması nedeniyle ABD'nin petrol üretiminde dünya lideri haline geldiğini ifade eden Seçin, "Bu daha önce olmamıştı. Fiyatlar düzelir ancak müşterilerinizi terk ettiğinizde bir daha asla geri dönemezsiniz." diye konuştu.


Üretim kısıntısına yönelik anlaşma sayesinde ABD'nin hızla Avrupa petrol piyasasına girdiğini savunan Seçin, "Anlaşmanın olduğu dönem ABD'nin Hindistan pazarına petrol ihracatı 10 kat, Avrupa pazarına 6 kat arttı. Rusya'nın petrolde pazar payını koruması gerekiyor." ifadelerini kullandı.


Seçin, ABD'nin yaptırımları ve Kovid-19 salgını nedeniyle OPEC anlaşmasının anlamını yitirdiğini dile getirerek, "OPEC ile OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler arasındaki iş birliği artık anlamını yitirdi. Siyasi ve tüketim pazarının durumuna ilişkin nedenler artık daha anlamlı." değerlendirmesinde bulundu.

OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin 6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri toplantıda üretim kesintisi kararı alamaması petrol fiyatlarının son 4 yılın en düşük seviyesine gerilemesine yol açmıştı.

Rusya, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:42 Kaynak: AA

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