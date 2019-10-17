Rosneft, IKBY'nin Suriye sınırındaki blokta çalışmaları durdurdu

Rus petrol şirketi Rosneft'in Birinci Başkan Yardımcısı Eric Liron, Suriye sınırındaki gelişmeler nedeniyle Irak'ın kuzeyindeki 8 numaralı blokta çalışmaları durduklarını açıkladı.

Liron, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rosneft'in Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgesinde yürüttüğü projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'deki son gelişmeler ışığında şirketin bölgeye ilişkin çalışmalarında bir değişiklik olmadığını belirten Liron, "IKBY'nin Suriye sınırına yakın bölgelerde gecikme etkisi olabilir." dedi.

Bölgedeki 11'inci blokta üretime devam edeceklerini kaydeden Liron, "Suriye sınırına yakın 8 numaralı blokta ise çalışanların yüzde yüz güvenliği sağlanana kadar çalışmaları durdurduk ancak biz oraya ciddi olarak ve uzun süreliğine girdik." dedi.

Rosneft, 2017'de IKBY ile bölgedeki 5 sahada üretim paylaşım anlaşmaları ve bir boru hattının ortak işletimi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Rusya'nın en büyük petrol şirketi konumundaki Rosneft, bu yılın başında 11'inci bloktaki Bejil sahasında deneme üretimine başladığını duyurmuştu.