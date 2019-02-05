Son Dakika Haberleri: Rosneft'in Net Karı 2018'de Yüzde 150 Arttı

Rosneft'in Net Karı 2018'de Yüzde 150 Arttı

1 saat önce

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in net karı, 2018'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 150 artarak 549 milyar rubleye yükseldi.

Rosneft'in Net Karı 2018'de Yüzde 150 Arttı, System.String[]
Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in net karı, 2018'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 150 artarak 549 milyar rubleye yükseldi.

Rosneft'ten yapılan açıklamada, şirket gelirlerinin geçen yıl 2017'ye göre yüzde 37 artarak 8,2 trilyon rubleye (yaklaşık 133,7 milyar dolar) çıktığı belirtildi.

Şirketin net karının 2018'in son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 23 azalarak 109 milyar rubleye gerilediği aktarılan açıklamada, şirketin 2018'deki net karının ise 2017'ye göre yüzde 150 artarak 549 milyar rubleye (yaklaşık 8,4 milyar dolar) çıktığı bildirildi.

Rosneft'in Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile yürüttüğü ortak girişime 1,8 milyar dolar yatırdığı ve bu kapsamda IKBY'deki petrol hattının altyapı çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, öte yandan Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA ile yürütülen ticari ilişkilerin de uluslararası hukuka uygun bir şekilde yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosneft Başkanı İgor Seçin, şirkete 2018'de önemli oranda nakit girişi sağladıklarına işaret ederek, "Küresel petrol fiyatlarında yaşanan olumlu gelişmelerle birlikte şirket borcu 2018'de 14 milyar dolar düzeyinde azaltılmıştır." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:53 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran Uluslararası Piyasaya Göre 6 Dolar Ucuza Sattığı Petrolüne Alıcı Bulamıyor Hali Ziyaret Eden Ekrem İmamoğlu Davul ve Zurnalarla Karşılandı

Bursa'da Üretilen Siyah İncir, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı Dolar Güne 5,21 Seviyelerinde Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 12:59:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rosneft'in Net Karı 2018'de Yüzde 150 Arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]