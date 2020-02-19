Rosneft'in net karı 2019'da yüzde 29 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Rosneft'in net karı 2019'da yüzde 29 arttı - Son Dakika Ekonomi

Rosneft'in net karı 2019'da yüzde 29 arttı

6 saat önce

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in net karı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 29 artarak 708 milyar rubleye yükseldi.

Rosneft'in net karı 2019'da yüzde 29 arttı, System.String[]

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in net karı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 29 artarak 708 milyar rubleye yükseldi.

Rosneft'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin net karı geçen yılın son çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 39 artışla 158 milyar rubleye ulaştı.

Şirketin net karı geçen yıl ise bir önceki yıla göre yüzde 29 artışla yaklaşık 708 milyar rubleye (11,1 milyar dolar) çıktı. Söz konusu dönemde şirket gelirleri de yüzde 5,3 artışla 8,67 trilyon ruble (yaklaşık 136 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşti.

Petrol üretim hacmi, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile devam eden anlaşma nedeniyle, geçen yıl değişmeyerek günlük 4,67 milyon varil olurken, doğal gaz üretimi yüzde 0,5 azalarak yaklaşık 67 milyar metrekübe geriledi.

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in net karı, 2018'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 150 artarak 549 milyar rubleye yükselmişti.

Dünyanın en büyük petrol şirketleri arasında yer alan Rosneft, küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 5'ini gerçekleştiriyor.

Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: ABD, Suriye'deki petrol sahalarını yağmalıyor
Rusya Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'ye sevk ettiği silahlar Türkiye'ye karşı kullanıldı Rusya ile siyasi gerginlik Türkiye'ye tur satışlarını düşürdü Rekabet Kurulu; Denizbank, TEB ve QNB Finansbank`ın ortak ATM kullanmasına süresiz muafiyet verdi

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 19:24:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rosneft'in net karı 2019'da yüzde 29 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]