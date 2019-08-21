Son Dakika Haberleri: Rosneft'in net karı yüzde 9,1 arttı
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Rosneft'in net karı yüzde 9,1 arttı

9 dakika önce

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in net karı, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artarak 325 milyar rubleye çıktı.

Rosneft'in net karı yüzde 9,1 arttı, System.String[]
Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in net karı, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artarak 325 milyar rubleye çıktı.
Rosneft'ten yapılan açıklamada, şirket gelirlerinin bu yılın ilk yarısında 2018'e göre yüzde 11,2 artarak 4,2 trilyon rubleye (yaklaşık 63,4 milyar dolar) çıktığı belirtildi.
Operasyon gelirlerindeki olumlu seyir ve mali harcamalardaki azalmanın şirketin ilk yarı karındaki artışın ana nedeni olarak gösterildiği açıklamada, bazı petrol sahalarındaki üretim sondajlarında verimliliğin de yüzde 40'a kadar artırıldığı vurgulandı.
Açıklamada, söz konusu dönemde şirketin net karının yüzde 9,1 artarak 325 milyar rubleye (yaklaşık 4,8 milyar dolar) çıktığı kaydedildi.
Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in net karı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 150 artarak 549 milyar rubleye yükselmişti.
Rusya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:24 Kaynak: AA
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