Son Dakika Haberleri: Rosneft'ten ABD'ye yaptırım tepkisi
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Rosneft'ten ABD'ye yaptırım tepkisi

1 saat önce

Rus petrol şirketi Rosneft, Venezuela'dan petrol alması nedeniyle ABD'nin şirkete yaptırım uygulamasının "yapılan yatırımların gasp edilmesi" anlamına geleceğini belirtti.

Rosneft'ten ABD'ye yaptırım tepkisi, System.String[]

Rus petrol şirketi Rosneft, Venezuela'dan petrol alması nedeniyle ABD'nin şirkete yaptırım uygulamasının "yapılan yatırımların gasp edilmesi" anlamına geleceğini belirtti.

Rosneft'ten yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Venezuela Özel Temsilcisi Elliot Abrams'ın, Venezuela'dan petrol alması nedeniyle Rosneft'e yaptırım uygulanabileceğine yönelik açıklamaları değerlendirildi.

Venezuela'dan petrolün, ön ödemesi yapılmış sözleşmeler doğrultusunda alındığının kaydedildiği açıklamada, "Söz konusu sözleşmeler, ABD'nin Venezuela'ya yönelik yaptırımlarından önce imzalanmış ve sadece daha önce yapılan yatırımların geri ödemesi amacını taşımaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ABD'nin küresel piyasalarda yeni gerginlikler yaratmayı hedeflediği vurgulanarak, "Rosneft'i yatırımlarının karşılığını almaktan alıkoymak, yapılan yatırımların gasp edilmesi anlamına gelir." ifadesine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Venezuela Özel Temsilcisi Abrams, bugün yaptığı açıklamada, Rosneft'e yönelik yaptırım konusunu değerlendirdiklerini belirterek, "Rosneft'in yürüttüğü ticareti ve buna yönelik atılacak adımları bir noktada değerlendirmemiz gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:06 Kaynak: AA
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