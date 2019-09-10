Rosneft'ten ABD'ye yaptırım tepkisi
1 saat önce
Rus petrol şirketi Rosneft tarafından Venezuela'dan petrol alımına yönelik anlaşmanın ABD'nin yaptırım kararından önce yapıldığını bildirildi.
Rus petrol şirketi Rosneft tarafından Venezuela'dan petrol alımına yönelik anlaşmanın ABD'nin yaptırım kararından önce yapıldığını bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:10
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