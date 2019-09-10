Son Dakika Haberleri: Rosneft'ten ABD'ye yaptırım tepkisi
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Rosneft'ten ABD'ye yaptırım tepkisi

1 saat önce

Rus petrol şirketi Rosneft tarafından Venezuela'dan petrol alımına yönelik anlaşmanın ABD'nin yaptırım kararından önce yapıldığını bildirildi.

Rosneft'ten ABD'ye yaptırım tepkisi, System.String[]

Rus petrol şirketi Rosneft tarafından Venezuela'dan petrol alımına yönelik anlaşmanın ABD'nin yaptırım kararından önce yapıldığını bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:10 
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