Ross Brawn: “Korona karşısında gereksiz riskler alamayız ama her şeyi bırakmamız imkânsız.”

Formula 1’de yeni sezon, 13 ile 15 Mart arasında Avustralya’da başlayacak. Ancak koronavirüs tehdidi, birçok spor organizasyonunun ertelenmesine neden olduğu için yarış hakkında belirsizlikler vardı.

F1 yönetim kademesi, takvimin ilk üç yarışı olan Avustralya, Bahreyn ve Vietnam yarışlarının yapılacağını açıkladı. Organizasyonunun motor sporları yöneticisi Ross Brawn, yarışlardaki riskleri en aza indirmek için yoğun bir çalışma döneminde olduklarını belirtti.

Brawn: "Yalnızca spor için değil bütün insanlık için zor bir sınavdan geçiyoruz. Ve maalesef hepimiz, korona tehdidi altındayız. Yönetim olarak önceliğimiz sağlığı korumak. Bunun için yoğun bir çalışmadan geçiyoruz. Ülkelerdeki sağlık kurumlarıyla çözümler arıyoruz. Örneğin, tüm takımların seyahat eden çalışan sayısını azalttık. Korona karşısında gereksiz riskler alamayız ama her şeyi bırakmamız imkânsız. Çünkü sporun insanlara getirdiği rahatlığı biliyoruz. Şu anda takvimdeki ilk üç yarışın yapılacağını söyleyebilirim. Sonrasına bakacağız."

Formula 1'de 2020 sezonunun takvimi ise şu şekilde:

15 Mart: Avustralya Grand Prix

22 Mart: Bahreyn Grand Prix

5 Nisan: Vietnam Grand Prix

19 Nisan: Çin Grand Prix

3 Mayıs: Hollanda Grand Prix

10 Mayıs: İspanya Grand Prix

24 Mayıs: Monaco Grand Prix

7 Haziran: Azerbaycan Grand Prix

14 Haziran: Kanada Grand Prix

28 Haziran: Fransa Grand Prix

5 Temmuz: Avusturya Grand Prix

19 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

2 Ağustos: Macaristan Grand Prix

30 Ağustos: Belçika Grand Prix

6 Eylül: İtalya Grand Prix

20 Eylül: Singapur Grand Prix

27 Eylül: Rusya Grand Prix

11 Ekim: Japonya Grand Prix

25 Ekim: ABD Grand Prix

1 Kasım: Meksika Grand Prix

15 Kasım: Brezilya Grand Prix

29 Kasım: Abu Dabi Grand Prix