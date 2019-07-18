Son Dakika Haberleri: Ross: Çin ile yüzyüze görüşme olacağından hala emin değilim
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Ross: Çin ile yüzyüze görüşme olacağından hala emin değilim

2 saat önce

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD ile Çin arasında, ticaret anlaşmazlıklarını çözümlemek amacıyla bir "yüzyüze görüşme"nin olup olmayacağı konusunda "hala emin olmadığını" söyledi.

Ross: Çin ile yüzyüze görüşme olacağından hala emin değilim, System.String[]
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD ile Çin arasında, ticaret anlaşmazlıklarını çözümlemek amacıyla bir "yüzyüze görüşme"nin olup olmayacağı konusunda "hala emin olmadığını" söyledi.
Fox Business Network'te soruları yanıtlayan Ross, herhangi bir ticaret anlaşmasına varmadan önce ABD ve Çin'in hala üzerinde çalışmaları gereken büyük konular olduğunu, bunlar arasında fikri mülkiyet hakkı hırsızlığı, yapısal reformlar ve sübvansiyonların bulunduğunu vurguladı.
Başkan Donald Trump da Salı günü yaptığı açıklamada, ABD ve Çin arasında bir ticaret anlaşmasına varılması için hala gidilmesi gereken uzun bir yol bulunduğunu ifade etmişti.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Wilbur Ross, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:13 Kaynak: DHA
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