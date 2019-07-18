Ross: Çin ile yüzyüze görüşme olacağından hala emin değilim
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ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD ile Çin arasında, ticaret anlaşmazlıklarını çözümlemek amacıyla bir "yüzyüze görüşme"nin olup olmayacağı konusunda "hala emin olmadığını" söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:13 Kaynak: DHA
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross
, ABD ile Çin arasında, ticaret anlaşmazlıklarını çözümlemek amacıyla bir "yüzyüze görüşme"nin olup olmayacağı konusunda "hala emin olmadığını" söyledi. Fox
Business Network'te soruları yanıtlayan Ross, herhangi bir ticaret anlaşmasına varmadan önce ABD ve Çin'in hala üzerinde çalışmaları gereken büyük konular olduğunu, bunlar arasında fikri mülkiyet hakkı hırsızlığı, yapısal reformlar ve sübvansiyonların bulunduğunu vurguladı.
Başkan Donald Trump
da Salı günü yaptığı açıklamada, ABD ve Çin arasında bir ticaret anlaşmasına varılması için hala gidilmesi gereken uzun bir yol bulunduğunu ifade etmişti.
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