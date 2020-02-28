Son Dakika › Dünya › Rossini'nin 'Türk' operası İtalya'da prömiyerini yaptı - Son Dakika Dünya
Rossini'nin 'Türk' operası İtalya'da prömiyerini yaptı
6 saat önce
Rossini operasının nadir bir yeniden canlandırılması, 'Il Turco'nun (Türk) yeni yapımı, İtalya'nın Milan şehrindeki La Scala sahnesinde prömiyerini yaptı.
Rossini operasının nadir bir yeniden canlandırılması, 'Il Turco'nun (Türk) yeni yapımı, İtalya'nın Milan şehrindeki La Scala sahnesinde prömiyerini yaptı. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:12
Son Dakika 33 askerimizin şehit olduğu saldırının ardından Almanya, İngiltere ve Fransa'dan destek mesajları geldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21'i buldu Türk savaş uçakları, hava sahası engelini uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlarla aştı İdlib'deki saldırıyla alakalı yapılan provokatif paylaşımlarla ilgili bir kişi gözaltına alındı