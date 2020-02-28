Rossini'nin 'Türk' operası İtalya'da prömiyerini yaptı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rossini'nin 'Türk' operası İtalya'da prömiyerini yaptı - Son Dakika Dünya

Rossini'nin 'Türk' operası İtalya'da prömiyerini yaptı

6 saat önce

Rossini operasının nadir bir yeniden canlandırılması, 'Il Turco'nun (Türk) yeni yapımı, İtalya'nın Milan şehrindeki La Scala sahnesinde prömiyerini yaptı.

Rossini operasının nadir bir yeniden canlandırılması, 'Il Turco'nun (Türk) yeni yapımı, İtalya'nın Milan şehrindeki La Scala sahnesinde prömiyerini yaptı. View on euronews

Rossini'nin 'Türk' operası İtalya'da prömiyerini yaptı

İtalya, Milan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:12 
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Son Dakika

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