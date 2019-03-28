Rota 2 Sanat Yarışması Başvuruları Başladı

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin ev sahipliği yaptığı ve Plato Sanat'ın organize ettiği Rota 2 Sanat Yarışması başvuruları 11 Mart'ta başladı.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin ev sahipliği yaptığı ve Plato Sanat'ın organize ettiği Rota 2 Sanat Yarışması başvuruları 11 Mart'ta başladı.





İstanbul Ayvansaray Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, genç nesillerde sanat ve kariyer kavramını pekiştirmek, genç sanatçı adaylarına profesyonel ilişkiler ve sergi deneyimi kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya Türkiye genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan tüm lise öğrencileri, fakülte ve enstitü ayırt etmeksizin Yüksek Öğretim Kurumu'na bağlı üniversitelerde eğitim gören öğrenciler katılım sağlayabilecek.





Yarışmada içerik ve disiplin konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmamakla beraber özgün ve daha önce sergilenmemiş eserler ile başvuru yapılabilecek.





9 Ağustos'ta başvuruların sonlanacağı yarışmada, başarı ödülü ve sergilenme hakkı kazanan sanatçıların eserleri ekim ayı itibarıyla İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Çağdaş Sanat Galerisi Plato Sanat'ta sergilenecek. Ayrıca, başarı ödülü ve sergilenme hakkı kazanan genç sanatçılara, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman eğitmenler ve profesyoneller tarafından 2 gün sürecek "Sanat ve Kariyer" eğitimi verilecek.





Geçen yıl birincisi düzenlenen Rota Sanat Yarışması, Türkiye'nin hemen her şehrinden 300'e yakın genç sanatçının başvurusunu aldı. Bu yıl fakülte, enstitü ve lise ayırt etmeksizin yapılacak yarışmaya ilginin çok daha fazla olacağı düşünülüyor.

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