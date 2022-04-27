Rota Myrleia Projesi ile Mudanya'nın alternatif yolları belirlenecek - Son Dakika
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Rota Myrleia Projesi ile Mudanya'nın alternatif yolları belirlenecek

27.04.2022 15:59
Rota Myrleia Projesi ile Mudanya'nın alternatif yolları belirlenecek

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti'ni insanlığın ortak mirası olarak gün yüzüne çıkaracak "Rota Myrleia" projesi hayata geçirilmeye hazırlanıyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti'ni insanlığın ortak mirası olarak gün yüzüne çıkaracak "Rota Myrleia" projesi hayata geçirilmeye hazırlanıyor.

Mudanya'da Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin danışmanlığında hayata geçirilmesi planlanan Rota Myrleia Projesine ilişkin Belediye Meclisi'nde İmar ile Turizm Komisyonu çalışmalara başladı.

Kültür mirasını koruyup gelecek kuşaklara taşımak ve aynı zamanda Mudanya ilçe merkezi ve kırsal mahallelerin bağını güçlendirmek amacıyla daha önce Nilüfer'de gerçekleştirilen Mysia Yolları'nın Mudanya etabı Bursa'ya kazandırılacak.

Bu kapsamda ilçe sınırlarındaki yürüyüş, trekking, bisiklet ve inanç yolları belirlenecek.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ilçenin tüm özelliklerinin tanıtım ve yayın çalışmalarını katarak bütüncül bir yol izlediklerini kaydetti.

Tarihi ve kültürel mirasın, bir toplumun üyelerine ortak geçmişlerini anlatan tarihi ve kültür rotalarının 'Rota Myrleia' adı ile ortaya çıkarılacağını belirten Türkyılmaz, "Çalışmalarımız tamamlandığında tüm tarih ve doğa severleri Mudanya'mızda keyifli bir yolculuğa bekliyoruz." dedi.

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Uludağ Üniversitesi, Edebiyat, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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