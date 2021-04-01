Türkiye turizminin tanıtımı amacıyla yola çıkan "Rotahane" ekibi Tuzla'yı ziyaret etti - Son Dakika

Türkiye turizminin tanıtımı amacıyla yola çıkan "Rotahane" ekibi Tuzla'yı ziyaret etti

01.04.2021 12:45
Türkiye turizminin tanıtımı amacıyla yola çıkan

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un kurucusu olduğu, Türkiye'nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin artırılmasını hedefleyen Rotahane'nin son durağı, Tuzla oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un kurucusu olduğu, Türkiye'nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin artırılmasını hedefleyen Rotahane'nin son durağı, Tuzla oldu.

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Rotahane'nin ilçeyi ziyaret programına Ersoy ile iş kadınları, sanatçılar, gazeteciler katıldı.

Rotahane ekibine Tuzla ziyareti boyunca, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın eşi Gönül Elleri Çarşısı'nın kurucularından Fatma Yazıcı eşlik etti.

Program, Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde kahvaltı ile başladı. Daha sonra Gönül Elleri Çarşısı, 40 Pafta, Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezinde bulunan 'İstiklalden İstikbale Çanakkale Sergisi', Tuzla Marina, Aslan Park, Akvaryum ve Tuzla Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi ziyaret edildi.

Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi'nin ziyareti sırasında burada eğitim alan Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri, Rotahane ekibine mini konser verdi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Pervin Ersoy, keyifli bir gezi olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle geldiğimiz son yer şehir hatları vapurunun içerisinde gençlerin bu derece güzel, keyifli vakit geçirerek meslek edindiklerini ve zaman geçirdiklerini görmek çok hoşuma gitti. Bu, Türkiye'de bir ilk diye düşünüyorum. Hatta biraz önce sevgili gençlerimizi dinlerken hepsi ayrı enstrümanlar çalarak çok güzel bir müzik yaptılar bizim için. Çok mutlu oldum. Şurada bakıyordum, TUZGEM diye. Bunun gerçekten daha çok duyurulması lazım. Daha çok bilinmesi lazım."

Tuzla Marina'yı da çok beğendiği anlatan Pervin Ersoy, buranın Avrupa kalitesinde ve standardında olduğunu aktardı.

Rotahane ekibi ile Tuzla'ya gelen şarkıcı Aslı Hünel de ziyaret sırasında çok güzel ağırlandıklarını belirterek, "Ekip arkadaşlarımız, İstanbul'dan gelen dostlarımız da çok keyif aldılar. Gönül Elleri Çarşısı bizi bizden aldı. Sonra dinlediğimiz güzel sesli kardeşlerimiz ile birlikte finali yaptık." ifadelerini kullandı.

Türkiye turizminin tanıtımı amacıyla yola çıkan Rotahane ekibi Tuzla'yı ziyaret etti
Türkiye turizminin tanıtımı amacıyla yola çıkan Rotahane ekibi Tuzla'yı ziyaret etti
Türkiye turizminin tanıtımı amacıyla yola çıkan Rotahane ekibi Tuzla'yı ziyaret etti
Türkiye turizminin tanıtımı amacıyla yola çıkan Rotahane ekibi Tuzla'yı ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri, Türkiye, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye turizminin tanıtımı amacıyla yola çıkan 'Rotahane' ekibi Tuzla'yı ziyaret etti - Son Dakika


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