Son Dakika Haberleri: Rötarlar, AB'ye "Pahalıya" Mal Oldu

Rötarlar, AB'ye "Pahalıya" Mal Oldu

1 saat önce

Airlines for Europe, 2018 yılında uçuş rötar ve iptallerinin Avrupa Birliği (AB) ekonomisine toplam 17,6 milyar avroya mal olduğunu duyurdu.

Rötarlar, AB'ye
Airlines for Europe, 2018 yılında uçuş rötar ve iptallerinin Avrupa Birliği (AB) ekonomisine toplam 17,6 milyar avroya mal olduğunu duyurdu.

Merkezi Brüksel'de bulunan havacılık derneği Airlines for Europe, Avrupa'da hava trafiğinin 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 3,8, aynı dönemde rötarların da yüzde 105 arttığını açıkladı.

Açıklamada, rötarların yüzde 75'inden fazlasının hava trafik kontrol kapasitesi ve personel eksikliğinden kaynaklandığına işaret edildi.

Avrupa'da uçuş rötar ve iptallerinden etkilenen yolcu sayısının 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 26 artarak 334 milyona ulaştığı belirtilen açıklamada, bunun AB ekonomisine toplam maliyetinin 17,6 milyar avro olduğu bildirildi.

Açıklamada, Avrupa'da hava trafik kontrolünün daha verimli hale getirilmesi çağrısında bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:09 Kaynak: AA

Brüksel, Avrupa, Avrupa Birliği, Ekonomi
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