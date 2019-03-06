Rötarlar, AB'ye "pahalıya" mal oldu
50 dakika önce
Airlines for Europe, uçuş rötar ve iptallerinin 2018 yılında AB'ye 17,6 milyar avroya mal olduğunu açıkladı.
Airlines for Europe, uçuş rötar ve iptallerinin 2018 yılında AB'ye 17,6 milyar avroya mal olduğunu açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:25
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