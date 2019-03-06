Son Dakika Haberleri: Rötarlar, AB'ye "pahalıya" mal oldu

Rötarlar, AB'ye "pahalıya" mal oldu

50 dakika önce

Airlines for Europe, uçuş rötar ve iptallerinin 2018 yılında AB'ye 17,6 milyar avroya mal olduğunu açıkladı.

Rötarlar, AB'ye
Airlines for Europe, uçuş rötar ve iptallerinin 2018 yılında AB'ye 17,6 milyar avroya mal olduğunu açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:25 

Avrupa Birliği, Ekonomi
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