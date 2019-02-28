Son Dakika Haberleri: ROTARY 114 Yaşında…

ROTARY 114 Yaşında…

1 saat önce

İzmir Ege Park Mavişehir Alışveriş Merkezi ve Bursa Nilüfer Endülüs Park Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen "Rotary Günü" etkinliklerde Rotary'nin faaliyet alanları anlatıldı.

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Rotary "İlham Kaynağı Olalım" temasıyla 114. yaşını kutladı.

ROTARY'nin kuruluşu Rotary Etkinlikleri ile kutlandı

Birleşmiş Milletlerde temsilcisi bulunan ve dünyanın en kalabalık sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Rotary'nin kuruluş yıldönümü, 2440. Bölge Federasyonu'na bağlı kulüpler tarafından "Rotary Günü" etkinlikleri ile kutlandı. Bademli, Buca, Mudanya, Muradiye, Tophane ve Yıldırım Bayezid Rotary Kulüpleri Rotary'nin faaliyet alanlarını, amaçlarını ve hizmetlerini 3 gün süren etkinliklerle halka anlattı. .

Rotary'nin daha geniş kitleler tarafından duyulup anlaşılmasına, fayda sağlayan çalışmalar yapmasına yönelik olarak kurulan stantlarda broşürler dağıtıldı, üyelerin kendi yaptıkları ürünler bağış amacıylasatışa sunuldu, önemli hastalıklara yönelik bilinçlendirme seminerleri düzenlendi. "İlham Kaynağı Olalım" teması ile düzenlenen etkinlilerde konuşan Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Alaeddin Demircioğlu, insanlığa dokunarak yapılan bütün faaliyetlere ilham olmayı dilediklerini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:30 Kaynak: Bültenler

Buca, Bademli, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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