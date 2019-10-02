Son Dakika Haberleri: Rotası yok, kahvesi çok gezgin
Son Dakika Güncel Haber

Rotası yok, kahvesi çok gezgin

16 dakika önce

Yol hikayesine 20 yıl önce bir sırt çantasıyla başlayan ve Türkiye'de yaşanmadık şehir bırakmayan Baran Akyüz, namıdiğer "Rotasız Baran", hem yaşam hem iş alanı halinde tasarladığı "Rotabüs"ü ile ülke sınırlarının ötesine uzanmayı planlıyor.

Yol hikayesine 20 yıl önce bir sırt çantasıyla başlayan ve Türkiye'de yaşanmadık şehir bırakmayan Baran Akyüz, namıdiğer "Rotasız Baran", hem yaşam hem iş alanı halinde tasarladığı "Rotabüs"ü ile ülke sınırlarının ötesine uzanmayı planlıyor.

Gökyüzü mavisi rengi, teras olarak dizayn edilen tavan kısmına yerleştirilen hamak ve şemsiyesiyle dikkatleri üzerine çeken burunlu otobüs, 17 yaşından beri yollarda olan Baran Akyüz ile Rota adlı kedisi ve Orbis isimli köpeğine ev sahipliği yapıyor.

"Hayattan kaçmak için değil, hayatı kaçırmamak için yola çık" felsefesiyle Türkiye'de gezmedik köşe bırakmayan Akyüz, serüvenini Yemen'den Şam'a İstanbul'dan Avrupa'ya nice diyarlar gezmesi nedeniyle kendine benzettiği kahveyi satarak geçimini sağlıyor.

Yol hikayesinde önce "Bıldırcın" adını verdiği otomobil, daha sonra "Tırtıl" diye adlandırdığı karavan kendisine eşlik eden Rotasız Baran, yeni yol arkadaşı "Rotabüs" ile macerasını yurt dışında sürdürmeyi hedefliyor.

Gezginliği doğduğu gün başladı

"Bir yere ait olamamam, hiçbir yeri evim gibi hissedememem doğduğum günün hatırası olsa gerek" sözleriyle hikayesini AA muhabirine anlatmaya başlayan Akyüz, annesi ve babasının misafirliğe gittikleri bir köyde dünyaya geldiğini, gezginliğinin daha doğduğu gün başladığını söyledi.

Akyüz, 17 yaşında büyüdüğü şehirden ayrıldığını, o gün bugündür de önce otostop ile sonra Bıldırcın ve Tırtıl adını verdiği araçlarla Türkiye'nin bütün kentlerine gittiğini belirterek "Gezmek değil, gittiğim her şehirde 3 ay, 5 ay, 1 sene, 2 sene kaldım. Oranın kültürünü, coğrafyasını, insanlarını, renklerini, dokusunu her şeyini hissederek yaşadım." dedi.

Geçimini sağlamak için herkesin bir işe ihtiyacı olduğunu ancak keyif ve başarı için sevilen bir işin tercih edilmesi gerektiğini dile getiren Akyüz, "Ben de yollarda ne yapabilirim diye düşünürken, 'Kahve satayım, hem istediğim hayatı yaşayım hem de geçimimi desteklesin.' dedim. Fazlada gözüm yok. Karnımı doyursun, mazot paramı çıkarsın, istediğim yere gideyim yeter." diye konuştu.

"Hesaplanmayacak kadar yol yaptım"

Akyüz, 2,5 senedir Rota adlı kedisine yol arkadaşlığı yaptığını, son zamanlarda yanlarına Orbis adını verdiği köpeğin de katıldığını anlatarak "Rota da benim gibi tam bir gezgin. Yaşadığımız yerlerde gider, gezer dolaşır ama yine bana gelir." dedi.

Hesaplamayacak kadar çok yol yaptığını, yaşı ilerledikçe daha konforlu bir araca ihtiyaç duyduğunu ifade eden Akyüz, şunları kaydetti:

"Bu araç hayatımıza yeni girdi, yapımı 5-6 ay sürdü. Her ihtiyacı karşılayacak şekilde hem yaşam alanım hem de iş alanım olarak tasarladık. Kahve servisini pencereden yapıyoruz. Yollarda çok ilgi görüyor. Bu derece ilgi görmesi enerjime enerji katıyor. Gelecek seneden itibaren dünyanın her yerini tada tada, hissede hissede öğreneceğiz."

Rotası yok, kahvesi çok gezgin

Türkiye, Avrupa, Yemen, Şam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harekat sinyali: Bir gece ansızın gelebiliriz
TFF'nin Suat Arslanboğa kararından sonra şok sözler: Türkiye'de hakemlik bitmiştir Galatasaray'ın Avrupa'daki galibiyet hasreti 9 maça çıktı İstanbul Havalimanındaki robotlar, Washington Post'ta anlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 11:45:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rotası yok, kahvesi çok gezgin
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]