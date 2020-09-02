Rotasını kaybettikten sonra mahsur kalan dağcı kurtarıldı - Son Dakika

Rotasını kaybettikten sonra mahsur kalan dağcı kurtarıldı
Niğde'de rotasını kaybetmesi sonucu kayalıklarda mahsur kalan dağcı ekipler tarafından kurtarıldı.
Niğde'de rotasını kaybetmesi sonucu kayalıklarda mahsur kalan dağcı ekipler tarafından kurtarıldı.
Çamardı ilçesi Aladağlar bölgesi Narpız Vadisi'nde rotasını kaybeden 27 yaşındaki dağcı Kağan Battal, kayalıklarda mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla yetkililere haber vermesi üzerine bölgeye Niğde AFAD ve Çamardı JAK ekipleri sevk edildi. Ekipler dağcıyı mahsur kaldığı kayalıklardan kurtararak aşağı indirdi. Dağcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - NİĞDE
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