Rotasını şaşıran kuğu banyo camından içeriye daldı - Son Dakika

İngiltere'de yaşlı bir kadının banyodan çıkmasının ardından pencereye kuğu çarptı. Yaşlı kadın, camı kırarak içeri giren kuğu nedeniyle yaralanmaktan son anda kurtuldu.

İngiltere'nin Nottinghamshire kontluğunda 11 Ocak günü ilginç bir olay yaşandı. İsmi açıklanmayan yaşlı bir kadın, evinin banyosundan çıktıktan hemen sonra içeriden bir ses geldiğini duydu. Gürültü üzerine endişelenen kadın tekrar banyoya döndüğünde, çift camlı pencerenin kırıldığını görerek, yerde yatan yaralı bir kuğu ile karşılaştı. Kadının komşusu, yardıma giderek Kraliyet Ailesi'ne bağlı Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği (RSPCA) ile iletişime geçti. RSPCA tarafından olay yerinde görevlendirilen müfettiş Keith Ellis, yaşlı kadının olay gerçekleşmeden önce banyodan çıktığı için çok şanslı olduğunu ve kuğu içeri girdiği sırada kadının banyodan çıkmamış olması durumunda ciddi şekilde yaralanabileceğini söyledi.

"40 YILDIR RSPCA MÜFETTİŞİYİM, BİR KUĞUNUN CAMDAN İÇERİ GİRDİĞİNE ŞAHİT OLMAMIŞTIM"

Ellis, 40 yıllık kariyerinde böyle bir olay ile karşılaşmadığını belirterek, "Daha önce nehir olduğunu sanarak yola iniş yapan, çarpan kuğular gördüm ama bu, gerçekten çok tuhaf. 40 yıldır RSPCA müfettişiyim, çalıştığım süre boyunca bir kuğunun camdan içeri girdiğine hiç şahit olmamıştım" dedi.

RSPCA tarafından koruma altına alınan kuğunun kanadının altında cam kırıkları nedeniyle kesik oluştuğunu bildiren Ellis, bir saatten fazla süren ameliyat sonucu kuğunun kanadına dikiş atıldığını söyledi. Ellis, kuğunun tedavisine Cheshire yakınlarındaki başka bir RSPCA merkezinde devam edildiğini belirterek, tedavi tamamlandığında kuğunun tekrar doğaya salınacağını aktardı.

Kuğunun Nottinghamshire yakınlarındaki Trent Nehri'ne doğru uçarken, kuvvetli rüzgar nedeniyle şaşırarak rotasından saptığı tahmin ediliyor.

-İHA-