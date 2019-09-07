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Roth'tan Erdoğan'a Kaftancıoğlu tepkisi

44 dakika önce

Alman Yeşiller Partisi Milletvekili Claudia Roth, Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezası nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.

Roth'tan Erdoğan'a Kaftancıoğlu tepkisi, System.String[]

Alman Yeşiller Partisi Milletvekili Claudia Roth, Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezası nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Roth Erdoğan'ın yargıyı "edepsizce kötüye kullandığını" söyledi.Alman Yeşiller Partisi'nden Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezası nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Erdoğan'ın yargıyı "edepsizce kötüye kullandığını" söyleyen Roth, "Eleştirel tweetlere 10 yıl hapis cezası. Karar ağır baskı ve engellemelere rağmen en son yapılan seçimleri kazanan İstanbul'daki muhalefete yönelik bir intikam eylemi" dedi.


Roth Federal Hükümet'e de çağrıda bulunarak hükümetten " Türkiye'de birçok demokratın haklarının her gün ayaklar altına alınmasına" sessizce seyirci kalmamasını istedi.


Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 5 ayrı suçlamadan 17 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada dün hakim karşısına çıkmıştı. Kaftancıoğlu İstanbul 37'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, "Tu¨rkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 8 ay, "kamu go¨revlisine, go¨revinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay, "halkı kin ve du¨s¸manlıgˆa alenen tahrik etmek" suçundan 2 yıl 8 ay, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası olmak üzere toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.


Canan Kaftancıoğlu, Yeşiller Partisi, Claudia Roth, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 02:33 
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