Son Dakika Haberleri: Rotman Kararını Verdi

Rotman Kararını Verdi

1 saat önce

Kayserispor'un Sloven futbolcusu Rajko Rotman, takımdan ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki spekülasyonlara noktayı koydu.

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Kayserispor'un Sloven futbolcusu Rajko Rotman, takımdan ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki spekülasyonlara noktayı koydu.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için çalışmalarını Antalya'da sürdüren Kayserispor'da Rajko Rotman, geleceği ile ilgili kararını verdi. Sezon başında Kayserispor ile 2 yıllık sözlyeşme yapan Sloven futbolcu, takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

Akhisarspor ile anlaştığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Rajko Rotman, "Kayserispor ile 1,5 yıllık daha sözleşmem var. Bu sözleşme sürecinde takımdan ayrılmayı düşünmüyorum. Kayserispor ile hedeflerimiz var ve buna konsantre olmuş durumdayım. Transfer yapmayı düşünmüyorum" dedi.

Sezon başında Göztepe'den ayrılan ve Kayserispor ile anlaşmaya varan Rajko Rotman, 10 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçında görev yaptı. 4 sarı kart 1 kırmızı kart gören Rotman 1069 dakika sahada kaldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:55 Kaynak: İHA

Kayserispor, Spor
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