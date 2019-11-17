Son Dakika Haberleri: Rotterdam'da gürültülü düğün konvoyuna 3 bin eurodan fazla ceza
BBC
Son Dakika Dünya Rotterdam'da gürültülü düğün konvoyuna 3 bin eurodan fazla ceza - Son Dakika Dünya

Rotterdam'da gürültülü düğün konvoyuna 3 bin eurodan fazla ceza

6 saat önce

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, gereksiz yere korna çalarak gürültü kirliliği yarattığı ve "antisosyal davranışlar sergilediği" gerekçesiyle bir düğün konvoyuna 3 bin eurodan fazla para cezası verildi.

Rotterdam'da gürültülü düğün konvoyuna 3 bin eurodan fazla ceza, System.String[]

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, gereksiz yere korna çalarak gürültü kirliliği yarattığı ve "antisosyal davranışlar sergilediği" gerekçesiyle bir düğün konvoyuna 3 bin eurodan fazla para cezası verildi.

Hollanda'nın ikinci büyük kenti olan Rotterdam'ın, göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı güney bölümünde polis, Cumartesi günü öğleden sonra bir düğün konvoyunu durdurdu.

Polise göre, yaklaşık 30 araçtan oluşan düğün alayı, tehlikeli sürüş ve  "antisosyal" davranışlarıyla, diğer yol kullanıcılarının güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attı. Konvoydaki sürücüler, kırmızı ışıkta geçip, bazı yolları kapattılar.

Gereksiz yere korna çalıp gürültü kirliliği yaratan araçlar, kaldırıma ve yolun ortasına park edildi. Düğün konvoyundaki araçlarda bulunanlar da, pencerelerden sarkıp, meşaleler yaktı.

Polis, düğün konvoyuna 3 bin eurodan fazla para cezası kesildiğini bildirdi.

Nüfusunun yarıdan fazlası göçmenlerden oluşan Rotterdam'da, Ağustos ayı sonunda bir düğün konvoyundakiler tarafından, kendilerini uyaran polis memurunun dövülmesi tartışmalara neden olmuştu.

Kent konseyindeki sağ partiler, Türkiye ve Faslı göçmenler tarafından düzenlenen düğün konvoylarının tamamen yasaklanmasını istiyor.

Rotterdam Belediyesi ise, olumsuz olayların önüne geçilmesi amacıyla, düğün konvoyları için 6 hafta öncesinden bildirim zorunluluğu getirilmesini kabul etmişti. Ancak uygulama henüz yürürlüğe girmedi.

Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: El Bab'ta 18 sivili katleden terörist, MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandı
ABD Başkanı Trump'tan sağlık durumuyla ilgili tweet: Her şey çok iyi, harika İran'da benzin zammını protesto eden göstericiler, belediye binasını ateşe verdi Norveç'te aşırı sağcı grubun lideri, iki adet Kur'an-ı Kerim'i çöpe attı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 20:16:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rotterdam'da gürültülü düğün konvoyuna 3 bin eurodan fazla ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]