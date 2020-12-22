ROTTERDAM - Hollanda Başbakanı'ndan Türk asıllı öğrencinin yazdığı kitaba büyük ilgi - Son Dakika

ROTTERDAM - Hollanda Başbakanı'ndan Türk asıllı öğrencinin yazdığı kitaba büyük ilgi

22.12.2020 11:36

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türk asıllı üniversite öğrencisinin ülkedeki demokrasi hakkında yazdığı kitaba büyük ilgi göstererek, "Kitap gerçekten bana hitap ediyor.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türk asıllı üniversite öğrencisinin ülkedeki demokrasi hakkında yazdığı kitaba büyük ilgi göstererek, "Kitap gerçekten bana hitap ediyor. Yürekten herkese tavsiye ediyorum." dedi

Başbakan Rutte, de Blackbox Democratie (Kara kutu demokrasisi) kitabının yazarı 18 yaşındaki Adıyaman doğumlu Dilara Bilgiç'i makamında ağırladı.

Rutte, Dilara ile makamında yaptığı görüşmede bir arkadaşının tavsiyesi üzerine genç kızın Hollanda için yeni siyasi sistemini anlatan kitabını okuduğunu ve çok ilgisini çektiğini söyledi.

Görüşmede, kitapla ilgili düşüncelerini paylaşan Rutte, "Kitap gerçekten bana hitap ediyor. Yürekten herkese tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 yaşında yazmaya başladığı kitabına Başbakan'ın ilgi duyarak makamına davet etmesinin gurur verici olduğunu belirtti.

Başbakan'ın sekreteri tarafından davet edildiğini ve daveti kabul ettiğini anlatan Bilgiç, şunları dile getirdi:

"Başbakan arkadaşının tavsiyesi üzerine kitabımı okumuş ve yazarı ile tanışmak istemiş. Beni makamında ağırlaması özel bir an çünkü o kadar yoğunluğu arasında ve siyaset hakkında yazılan o kadar kitap arasında ilgi gösterip beni davet etmesi gurur verici. Yayınevi 'çok yüksek beklentilerin olmasın, çok fazla okunmaz' dedi fakat hiç ummadığım yerlere kitabımın ulaşması sevindirici bir duygu."

Bilgiç, 112 sayfalık kitabın ilk 80 sayfasında Hollanda'nın siyasi sistemini analiz ettiğini ifade ederek, "Kitabın son sayfalarında yaptığım analizlerin üzerine Hollanda'nın siyasi sistemi için alternatif çözümler sundum. Toplumsal sorunlara ve demokrasi çıkmazlarına çözümler üretmeye çalıştım. Benim yapmaya çalıştığım sadece düşünce denemesiydi." diye konuştu.

Sadece düşünce dünyasına ufak bir katkıda bulunmak istediğini belirten Bilgiç, şöyle devam etti:

"Yaptığım analiz, medyada toplum karşısına çıkan siyasetçiler tarafından yapılan çelişkili açıklamaların demokrasiye faydası mı yoksa zararı mı var onu araştırmakla başladı. Siyasette birilerini suçlamadan aslında suçu sistemde aramak lazım. Kişiden ziyade yapılan yanlışların sağlandığı sisteme bakılması gerekiyor. Ben kitabımda daha çok buna yoğunlaştım. Hollanda'daki demokrasinin tıkanıklığı hakkında yaptığım analizin yanı sıra bir alternatif çözüm sunmam Başbakan'ın hoşuna gitmiş."

Kendisini anlatan ve ön yargılara karşı mücadeleyi içeren ikinci bir kitap yazdığını dile getiren Bilgiç, "Başbakan bu kitabıma da büyük ilgi gösterdi ve Başbakan'ın 'Eleştiri her zaman olacaktır ama önemli olan o kişilerle gidip konuşmak ve neden eleştirdiklerini öğrenmek. Karşıdakilerin duygusunu soruşturup onu öğrenmeye çalışmak' tavsiyesi çok hoşuma gitti. Bu da benim ikinci kitabımın konusunu içeriyor zaten." ifadesini kullandı.

Ülkedeki bazı siyasi partilerden kendisine teklifler geldiğini kaydeden Bilgiç, "Ben bu teklifleri kabul etmedim. Farklı kültürleri birleştirmek ve farklı bir gözlükten dünyaya bakmak istiyorum. Belki ileri de siyasete girebilirim fakat şu an düşünmüyorum. Hedefim başkalarına ön yargılar olmadan bakmayı öğretmek. Ön yargılara karşı çıkmak istiyorum." diye konuştu.

ROTTERDAM - Hollanda Başbakanı'ndan Türk asıllı öğrencinin yazdığı kitaba büyük ilgi
ROTTERDAM - Hollanda Başbakanı'ndan Türk asıllı öğrencinin yazdığı kitaba büyük ilgi
ROTTERDAM - Hollanda Başbakanı'ndan Türk asıllı öğrencinin yazdığı kitaba büyük ilgi
ROTTERDAM - Hollanda Başbakanı'ndan Türk asıllı öğrencinin yazdığı kitaba büyük ilgi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ROTTERDAM - Hollanda Başbakanı'ndan Türk asıllı öğrencinin yazdığı kitaba büyük ilgi - Son Dakika


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