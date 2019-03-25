Son Dakika Haberleri: Rottweiler'ın Saldırdığı 2 Yaşındaki Almila Ölümden Döndü (2)

Rottweiler'ın Saldırdığı 2 Yaşındaki Almila Ölümden Döndü (2)

1 saat önce

'KARDEŞİMİN MÜDAHALE ETMEYİP KAÇTIĞI İDDİASI DOĞRU DEĞİL'Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, Almila Tunca'ya (2) saldıran Rottweiler cinsi köpeğin sahibi U.A.'nın aile bireyleri, Tunca ailesinin bazı iddialarını kabul etmediklerini söyledi.

Rottweiler'ın Saldırdığı 2 Yaşındaki Almila Ölümden Döndü (2), System.String[]
'KARDEŞİMİN MÜDAHALE ETMEYİP KAÇTIĞI İDDİASI DOĞRU DEĞİL'

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, Almila Tunca'ya (2) saldıran Rottweiler cinsi köpeğin sahibi U.A.'nın aile bireyleri, Tunca ailesinin bazı iddialarını kabul etmediklerini söyledi. Olay günü kardeşinin köpekle sahilde gezmediğini kaydeden U.A.'nın ağabeyi Onur A., köpeklerinin bahçeden ayrılıp, sahile gittiğini, kardeşinin de peşinden koştuğunu söyledi. Onur A., "Yıllardır köpeğimiz 'Dark' bizimle. Hiçbir şekilde saldırganlık gösteren bir hayvan değildi. Biz de olayın derin üzüntüsü içindeyiz ve şoktayız. Fakat Tunca ailesinin iddia ettiği gibi olay olduğunda kardeşimin müdahale etmediği, oradan kaçtığı iddiası doğru değil. Kardeşim bizzat köpeğin saldırısının durması için elini 'Dark'ın ağzına sokmuş. Hatta olay günü Adana Seyhan Devlet Hastanesi'ne gidip tedavi oldu. Köpeğin burnunu dahi ısırmış, saldırı sonlansın, diye. Biz olayın ilk gününden itibaren ailenin yanında olmaya çalıştık. Almila'yı bizzat hastanede gidip ziyaret ettik. Küçük bir kızın canı yandı. Bizim buna duyarsız kalmamız mümkün mü? Biz elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da hazırız. Ayrıca Tunca ailesinin iddia ettiği gibi köpeğimiz 'Dark' şu an serbest dolaşmıyor. Hukuki kararla Adana Büyükşehir Belediyesi'nin barınağında karantina altında. Biz de meydana gelen bu talihsiz olay için çok üzgünüz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:40 Kaynak: DHA

Yumurtalık, Adana, Tunca, Güncel
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