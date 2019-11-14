Son Dakika Haberleri: Rottweiler'ın saldırdığı ortaokul öğrencisi yaralandı
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Rottweiler'ın saldırdığı ortaokul öğrencisi yaralandı

6 saat önce

SAMSUN'da okula gitmek için evden çıkıp sahilde yürüyen C.Y. (15), sahibiyle birlikte gezen Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Rottweiler'ın saldırdığı ortaokul öğrencisi yaralandı, System.String[]

SAMSUN'da okula gitmek için evden çıkıp sahilde yürüyen C.Y. (15), sahibiyle birlikte gezen Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Sağ bacağı ve kolundan yaralanan C.Y., hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Atakum ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Okula gitmek üzere evinden çıkan ortaokul öğrencisi C.Y., arkadaşı ile buluşup sahilde yürümeye başladı. Bu sırada sahibi E.Ç.'nin gezintiye çıkardığı Rottweiler cinsi köpek, C.Y.'ye saldırdı. Sağ bacağı ve kolundan yaralanan C.Y., çağırılan sağlık ekiplerince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan C.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Aşılarının tam olduğu ifade edilen köpeğin sahibi ise, Denizevleri Polis Merkezi'nde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Cumhuriyet Mahallesi, Atakum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:38 Kaynak: DHA
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