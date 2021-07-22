Rottweiler'in saldırısına uğrayan Ebrar başından yaralandı - Son Dakika

Uğraş ailesinin kızları Ebrar, 18 Temmuz günü evlerinin yakınındaki inşaatın şantiyesinde beslenen Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Ebrar Uğraş'ı başından ısıran köpek, çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ebrar Uğraş, Fethi Sekin Şehir Hastanesi 'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Küçük Ebrar'ın annesi Elif Uğraş, inşaat yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Şikayetçi olduk. Peşini bırakmayacağız. Köpeğin sahibinin bir ceza almasını istiyoruz. Çocuğumun kafasına 6-7 dikiş atıldı" dedi.

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