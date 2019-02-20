Rottweiler'ın Süs Köpeği 'Şila'ya Saldırısı Kamerada
1 saat önce
İZMİR'in Bornova ilçesinde Pekinez cinsi süs köpeği 'Şila', sokaktan geçen Rottweiler cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralandı.
İZMİR'in Bornova
ilçesinde Pekinez cinsi süs köpeği 'Şila', sokaktan geçen Rottweiler cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
Bornova'da bulunan Küçükpark'ta işletme sahibi Şevket Özlahlan'ın Pekinez cinsi köpeği 'Şila', iş yeri önünden geçen kadının yanındaki Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırı sonucu 'Şila' yaralanırken, kadın herhangi bir yardımda bulunmadan köpeğiyle olay yerinden ayrıldı. Şevket Özlahlan, yaralanan köpeği 'Şila'ya veterinerde 6 dikiş atıldığını ve durumunun iyi olduğunu, diğer köpeğin sahibine dava açacaklarını söyledi.
Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere hayvanseverler tepki gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:53 Kaynak: DHA
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