14 Temmuz’ta oynanan 2019 Wimbledon Finali’nden tam dört ay sonra, 14 Kasım akşamı bir başka Roger Federer-Novak Djokovic maçı izleyeceğiz. Bu sefer Wimbledon çimlerinde değil, yine Londra’da, O2 arenanın sert kortunda karşılaşacak bu ikili. İşin ucunda bir Grand Slam olmayabilir. Fakat Federer korta bir rövanş için, Djokovic ise sezonu dünya bir numarası olarak kapatıp bu alandaki rekoru egale etmek için çıkacak. Tabii ki işin ucunda Sezon Sonu Finalleri’ni kazanmak da var.

Sezon Sonu Finalleri’nde grup kuraları çekildiğinde, büyük çoğunluk Federer ile Djokovic’in grup birinciliği için mücadele edeceğini düşünmüştü. Ancak Dominic Thiem, bu düşüncenin pratiğe dökülmesini engelledi. Turnuvanın ilk gününde Federer’i 2-0, üçüncü gününde ise Djokovic’i 2-1 mağlup ederek grup birinciliğini garantiledi. Dolayısıyla bugünkü maç, kazananın yarı finale yükseleceği bir çeyrek final kimliği kazandı.

Federer Londra’ya Basel’de 10. şampiyonluğunu kazandıktan sonra Paris Masters’ı pas geçerek geldi. Amacı, Grand Slam’siz kapayacağı sezonda Miami Masters kupasının yanına bir büyük kupa daha eklemek için %100’ünde olmaktı. Djokovic ise Paris Masters’te kupayı alarak Manş Denizi’nin diğer yakasına geçti. Bu durum, Federer’in rakibine göre fiziksel olarak bir nebze daha dinç olduğun anlamına geliyor.

Farklı hedefler

Djokovic’in üzerinde baskı olmadığını söylemek yanlış olacaktır. Zira alacağı bir yenilgi, Djoker’in yarı final görememesine, dolayısıyla yılı dünya bir numarası olarak kapayamaması anlamına gelecek. Sırp raket, 2019’u bir numarada kapamanın kendisi için önemini şu sözlerle dile getirmişti: “Benim için yılı bir numarada tamamlamak, bir tenis oyuncusunun Grand Slam kazanmakla birlikte arzu edebileceği en büyük başarılardan biri.”

Federer için maçın yarı finalden ve muhtemel bir şampiyonluktan daha farklı bir anlamı daha var. Tam dört ay önce bugün, yine Londra’da, Wimbledon finalinde unutmak isteyeceği anlar yaşamıştı İsviçreli raket. Djokovic karşısında iki kez maç puanından faydalanamamış ve devamında 21. Grand Slam şampiyonluğunu kazanamamıştı. Dolaysıyla bu maç onun için bir rövanş niteliğinde olacak. Kendisi bu durumu şöyle açıklıyor: “Novak ile aynı grupta olduğumu gördüğümde korkmadım. Onunla karşılaşmak benim için iyi olacak, bu rövanşı almam için bir fırsat.”

Djokovic üstünlüğü

Djokovic ile Federer arasında oynanan son dört maçı Djokovic kazandı. Sırp raket ayrıca rakibiyle son 11 karşılaşmada yalnızca iki kez kaybetti. O2 Arena’daki karşılaşmalarda da Djoker’in 3-2’lik üstünlüğü bulunuyor. O2 Arena’daki son karşılaşmada, 2015’te kazanan Djokovic olmuştu. Bugüne kadar oynanan toplam 48 Novak-Roger maçında ise Djokovic 26, Federer ise 22 kez kazandı.