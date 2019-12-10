Son Dakika Haberleri: Roxette'in solisti Marie Fredriksson kansere yenik düşerek yaşamını yitirdi
Son Dakika Dünya Roxette'in solisti Marie Fredriksson kansere yenik düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika Dünya

Roxette'in solisti Marie Fredriksson kansere yenik düşerek yaşamını yitirdi

7 saat önce

Roxette'in solisti Marie Fredriksson kansere yenik düşerek yaşamını yitirdi

Roxette'in solisti Marie Fredriksson kansere yenik düşerek yaşamını yitirdi, System.String[]

Dünyaca ünlü İsveçli pop rock müzik grubu Roxette'in solisti Marie Fredriksson hayatını kaybetti. 61 yaşındaki şarkıcının menajeri tarafından duyurulan acı haberde Fredriksson'ın 17 yıllık kanserle mücadelesinin ardından hayatını kaybettiğini belirtildi.


Söz yazarı, piyanist ve ressam da olan Fredriksson, 2002'de beyin tümörü tedavisi görmüştü. Marie Fredriksson, İsveçli pop şarkıcısı Per Gessle ile 1986'da Roxette grubunu kurmuştu.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MSB'den soykırım destekçisi Handke'ye Nobel ödülü verilmesine tepki geldi
Kaşıkçı cinayetinde kritik gelişme! ABD, Suudilerin eski İstanbul Başkonsolosu'nu yaptırım listesine aldı Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Bakoyannis: Türkiye ile savaşa girersek yalnız kalırız ABD Başkanı Trump'a "görevi kötüye kullanma" suçlaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 00:08:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Roxette'in solisti Marie Fredriksson kansere yenik düşerek yaşamını yitirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]