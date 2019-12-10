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Roxette'in solisti Marie Fredriksson kansere yenik düşerek yaşamını yitirdi
7 saat önce
Roxette'in solisti Marie Fredriksson kansere yenik düşerek yaşamını yitirdi
Dünyaca ünlü İsveçli pop rock müzik grubu Roxette'in solisti Marie Fredriksson hayatını kaybetti. 61 yaşındaki şarkıcının menajeri tarafından duyurulan acı haberde Fredriksson'ın 17 yıllık kanserle mücadelesinin ardından hayatını kaybettiğini belirtildi.
Söz yazarı, piyanist ve ressam da olan Fredriksson, 2002'de beyin tümörü tedavisi görmüştü. Marie Fredriksson, İsveçli pop şarkıcısı Per Gessle ile 1986'da Roxette grubunu kurmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:01
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