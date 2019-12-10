Son Dakika Haberleri: Roxette'in solisti Marie Fredriksson yaşamını yitirdi
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Roxette'in solisti Marie Fredriksson yaşamını yitirdi

6 saat önce

İsveçli pop rock müzik grubu Roxette'in solisti Marie Fredriksson hayatını kaybetti.

Roxette'in solisti Marie Fredriksson yaşamını yitirdi, System.String[]

İsveçli pop rock müzik grubu Roxette'in solisti Marie Fredriksson hayatını kaybetti.

BBC'de yer alan habere göre, şarkıcı, söz yazarı, piyanist ve ressam Fredriksson 61 yaşında yaşamını yitirdi.

Menajeri, yaptığı açıklamada, Fredriksson'ın 17 yıllık kanserle mücadelesinin ardından hayatını kaybettiğini belirtti.

Fredriksson, 2002'de beyin tümörü tedavisi görmüştü.

Marie Fredriksson, İsveçli pop şarkıcısı Per Gessle ile 1986'da Roxette grubunu kurmuştu.

Grup, "The Look", "Listen to Your Heart", "Dangerous", "It Must Have Been Love" ve "Joyride" gibi parçalarıyla biliniyor.

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Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:12 Kaynak: AA
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