Son Dakika Haberleri: Royal Dutch Shell'den elektrikli araç hamlesi
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Royal Dutch Shell'den elektrikli araç hamlesi

47 dakika önce

Petrokimya şirketi Royal Dutch Shell 57 istasyonunu elektrikli araç kullanıcılarına açacağını duyurdu.

Royal Dutch Shell'den elektrikli araç hamlesi, System.String[]
– Petrokimya şirketi Royal Dutch Shell 57 istasyonunu elektrikli araç kullanıcılarına açacağını duyurdu.
Şirketin yaptığı açıklamaya göre 50 kilowatt kapasiteye sahip şarj cihazlarının Ekim ayında ilk kez Singapur'un, yaklaşık bin adet elektrikli araca sahip olan, Sengkang bölgesindeki uygulamayla başlanılması planlanıyor.
Shell Recharge adı verilen projenin pilot noktası Güneydoğu Asya olacak. Uygulama Birleşik Krallık, Hollanda ve Çin'de devam edecek.
Sürücüler kilowatt başına 0.55 dolar ödeyecek. Bu yöntemle araç depolarının yüzde 80'inin yarım saat içinde şarj olması bekleniyor.


- İstanbul
Singapur, Shell, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:53 Kaynak: DHA
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