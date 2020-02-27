Royal Halı Fabrikasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, fonun kayyımlığında yönetilen Naksan Holding grubunu 1,3 milyar lira ciroyla devraldıklarını belirterek, "Tabii faaliyet durmuştu. Bugün grubun cirosu 2,46 milyar lira seviyesine ulaştı. Naksan Grubu bu süreçte aktif olarak 12 milyar lira seviyesine ulaştı. Yaklaşık yüzde 41 seviyesinde aktif olarak büyümesi gerçekleşti." dedi.

Gülal, TMSF tarafından yönetilen Naksan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Royal Halı Fabrikasındaki toplu sözleşme imza töreninde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ aidiyeti olan şirketlerin TMSF kayyımı tarafından yönetilmesine karar verildiğini hatırlattı.

Söz konusu şirketlerin yaklaşık 4 yıldır TMSF tarafından yönetildiğini dile getiren Gülal, "Bu manada an itibariyle 806 şirketimiz var. Bunların öz kaynak büyüklüğü 25,9 milyar lira seviyesinde, aktif büyüklükleri 60,3 milyar lira seviyesindedir, istihdam sayımız ise 40 bin 667 seviyesindedir." ifadelerini kullandı.

FETÖ aidiyeti olanların hukuk çerçevesinde cezalandırıldıklarını belirten Gülal, "Ama şirketler milli servet, şirketler milletin malı, şirketleri cezalandıramayız. Dolayısıyla bu şirketler katma değerler üretmeye, istihdam üretmeye devam edecekler. Bu politikayla şimdiye kadar bu şirketlere vaziyet ettik ve çok şükür bu şirketler genel olarak, öz kaynak olarak yüzde 42 seviyesinde aktif olarak da yüzde 40 seviyesinde büyüdüler ve bu süreçte büyümeye devam edecekler." diye konuştu.

Gülal, 3,5 yıldır Naksan Holding grubunu yönettiklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Devraldığımızda şöyle bir vaziyet vardı. Bütün üretim faaliyetleri durmuş, hemen hemen 3-4 ay işçilerin alacakları ödenmemiş bir duruma vaziyet ettik. Dedik ki 'Buralar milli servet.' Buralara TMSF'nin kendi bankasından işletme sermayesi kredisi kullandırmak suretiyle işleme koyduk ve bu firmaları ayaklandırdık. Toplam olarak 3 bin 525 kişi çalışıyor. Hakikaten devraldığımız bilanço itibariyle zor durumda olan, borçlanması çok olan bir grupla karşı karşıya kaldık. Bugün bu şirketler TMSF kayyımında olmasaydı Naksan Grubu'nun ekonomik devamlılığını sağlaması mümkün değildi."

Naksan Holding'in borçlanması yüksek olduğu için kar etmesinin mümkün olmadığına işaret eden Gülal, "Burada mukayese edeceğimiz rakam, cirolar ve aktif büyüklükleri itibariyle konuşmak istiyorum; 1,3 milyar lira ciroyla devraldık burayı. Tabii faaliyet durmuştu, bugün toplam grubun cirosu 2,46 milyar lira seviyesine ulaştı. Bugün itibariyle burada yüzde 54 seviyesinde ciro artışı oldu. Naksan Grubu bu süreçte aktif olarak 12 milyar lira seviyesine ulaştı. Yaklaşık yüzde 41 seviyesinde aktif olarak büyümesi gerçekleşti. Yine Naksan Plastik 2018'de 140 milyon lira faaliyet karı üretirken, bu yıl 197 milyon lira faaliyet karı üretti. Yine Royal Halı firmamız da ilk defa 2019 yılı içinde 6,6 milyon liralık faaliyet karı üreterek çalışmalarına devam etti." dedi.

Gülal, bir soru üzerine, grubun bugün itibariyle borcunun 7,5 milyar lira seviyesinde olduğunu bildirdi.

- "Tarihi bir toplu iş sözleşmesi yapıyoruz"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da FETÖ'nün 15 Temmuz'da darbe yapmaya çalıştığını ancak milletin buna izin vermediğini söyledi.

TMSF ile yıldızı parlayan çok sayıda şirket bulunduğunu ifade eden Arslan, TMSF'nin çalışanlarına önem verdiğini, sendikal alanda örgütlenmelerine ön ayak olduğunu dile getirdi.

Arslan, çalışanların mutluluğunun yüzlerinden okunduğunu vurgulayarak şunları ifade etti:

"Tarihi bir toplu iş sözleşmesi yapıyoruz. Çünkü ilk defa sözleşme yapıyoruz. Bu toplu iş sözleşmesi bu şirketler için Gaziantep'te bir örnek. Burada kayıt dışı çalışma yok. Bütün çalışanlar kayıtlı. Bu toplu iş sözleşmesinin barış içinde imzalanması çok önemli. Bu şirketin bölgede varlığını devam ettirmesi çok önemli bizim için. Bütün önemlileri yan yana tarihi bir iş sözleşmesine imza atmış oluyoruz. 2 bin 500 civarında arkadaşımızın çalıştığı ve 2 bin 200'ünün toplu sözleşmeden yararlanacağı bir toplu iş sözleşmesini 3 yıllık süreyle imzalıyoruz."

Konuşmaların ardından Gülal ve Arslan, toplu iş sözleşmesini imzaladı.