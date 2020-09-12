Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-1

TFF 1'inci Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti. 22'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Pote'nin vuruşunda kaleci Mehmet, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.43'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Landel'in sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.44'üncü dakikada Denizhan'ın sağ taraftan ortasında arka direkte topla buluşan Gökhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.81'inci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Del Valle, topu ağlarla gönderdi: 1-1.89'uncu dakikada Mayi'nin ceza sahası sol çaprazındaki yerden şutunda top ağlara gitti: 2-1.

ABD, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor

3 hemşireyi darp edip bir hastayı bıçaklayan saldırgan, yeniden yargılanarak tutuklandı

Bakan Koca, koronadan vefat edenlerin ölüm raporunda neden "doğal ölüm" yazdığını tüm detaylarıyla anlattı

Elazığ milletvekilinden depremzedelerin "Sahipsiz kaldık" eleştirilerine tepki çeken yanıt: İhanet virüsü var bunların kanında

Bakan Koca, korona olduğu halde hastaneye alınmadığını söyleyen gençle ilgili paylaşım yaptı: Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı