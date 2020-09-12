Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-1

STAT: Ümraniye ŞehirHAKEMLER: Sarper Barış Saka, Seyfettin Ünal, Ali TunaÜMRANİYESPOR: Mehmet, Mustafa Uslu (Dk.88 Yunus), Alim, Vasco, Ercan, Gökhan, Yunus Emre (Dk.61 Mayi), Zivkovic, Denizhan (Dk.77 Enes), Serkan, Hüseyin (Dk.88 Sow)ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Zülküf, Hakan, Fırat, Mehmet, Selçuk (Dk.86 Sinan), Landel (Dk.65 Samet), Hüseyin, Doğan (Dk.46 Benhur), Del Valle (Dk.86 Berat), Erkan, PoteGOLLER: Dk.44 Gökhan, Dk.89 Mayi (Ümraniyespor) - Dk.81 Del Valle (Royal Hastanesi Bandırmaspor)SARI KARTLAR: Yunus, Denizhan (Ümraniyespor) - Hüseyin, Fırat (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
TFF 1'inci Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti. 22'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Pote'nin vuruşunda kaleci Mehmet, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.43'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Landel'in sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.44'üncü dakikada Denizhan'ın sağ taraftan ortasında arka direkte topla buluşan Gökhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.81'inci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Del Valle, topu ağlarla gönderdi: 1-1.89'uncu dakikada Mayi'nin ceza sahası sol çaprazındaki yerden şutunda top ağlara gitti: 2-1.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 18:50 - Kaynak: DHA
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