Royal Hastanesi Bandırmaspor, Michel Landel ile sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Giresunspor'dan Michel Landel'i (30) kadrosuna kattı.
Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, üçüncü yabancı oyuncu tercihini Michel Landel'den yana kullandıklarını bildirdi.
Aradıkları 8 numara oynayan futbolcuyu bulduklarını ifade eden Göçmez, 1 yıllık sözleşme imzaladıkları oyuncunun sezon öncesi ikinci etap hazırlıklarını sürdürdükleri Afyonkarahisar'daki kampa katıldığını sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 09:13 - Kaynak: AA
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