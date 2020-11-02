- Polonya'daki Royal Lazienki Parkı'ndan Çarpıcı Sonbahar Manzarası - Son Dakika

- Polonya'daki Royal Lazienki Parkı'ndan Çarpıcı Sonbahar Manzarası
02.11.2020 15:17
- Polonya'daki Royal Lazienki Parkı'ndan çarpıcı sonbahar manzarası Polonya'nın en büyük parklarından biri olan Royal Lazienki Parkı, sonbahar renklerine büründü.
- Polonya'daki Royal Lazienki Parkı'ndan çarpıcı sonbahar manzarası
VARŞOVA - Polonya'nın en büyük parklarından biri olan Royal Lazienki Parkı, sonbahar renklerine büründü.
Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Royal Lazienki Parkı'nda, sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte renk cümbüşü oluştu. Polonya'nın en büyük parklarından biri olan Royal Lazienki Parkı'nda, yol üzerindeki parlak renkli yapraklarıyla özellikle sonbaharda ziyaretçilerin gözdesi oldu. Park, korona virüs salgını nedeniyle de insanların dinlenmek için tercih ettiği ideal bir yer haline geldi. Sarının ve kahverenginin farklı tonlarına bürünen park, seyrine doyulmaz bir manzara sunuyor.
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