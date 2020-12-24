Royal ve Atlas Halı Ticari İktisadi Bütünlüğü'nün satış ihalesi onaylanmadı - Son Dakika

Royal ve Atlas Halı Ticari İktisadi Bütünlüğü'nün satış ihalesi onaylanmadı

24.12.2020 18:59
Royal ve Atlas Halı Ticari İktisadi Bütünlüğü'nün satış ihalesi onaylanmadı, System.String[]

Royal ve Atlas Halı Ticari İktisadi Bütünlüğü'nün satış ihalesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu'nun bugünkü kararı ile onaylanmadı.

Royal ve Atlas Halı Ticari İktisadi Bütünlüğü'nün satış ihalesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu'nun bugünkü kararı ile onaylanmadı.

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesinin 18 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen teklif verme ve açık artırma aşamalarının söz konusu tarihte duyurulduğu, devamında 23 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen pazarlık aşamasında verilen son teklifin de muhammen bedelin altında kalması nedeniyle Fon Kurulu'nun bugünkü kararı ile ihalenin onaylanmamasına karar verildiği bildirildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Royal Halı, Karar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Royal ve Atlas Halı Ticari İktisadi Bütünlüğü'nün satış ihalesi onaylanmadı - Son Dakika Ekonomi


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