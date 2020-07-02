RoyalCert, TAB Gıda restoranlarına "güvenli turizm sertifikası" vermeye başladı - Son Dakika

RoyalCert, TAB Gıda restoranlarına "güvenli turizm sertifikası" vermeye başladı

RoyalCert, hızlı servis restoran zinciri TAB Gıda'nın şubelerine Güvenli Turizm Belgesi vermeye başladı.

RoyalCert, hızlı servis restoran zinciri TAB Gıda'nın şubelerine Güvenli Turizm Belgesi vermeye başladı.

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RoyalCert, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında denetleme ve belgelendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Normalleşme sürecinde bakanlık tarafından başlatılan sertifikasyon programı kapsamında, RoyalCert ile ülke genelinde 1.200 şubesi bulunan TAB Gıda arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

RoyalCert, iş birliği kapsamında TAB Gıda çatısı altında bulunan Burger King, Popeyes, Arby's, Sbarro, Usta Dönerci ve Usta Pideci markalarının ülke genelindeki restoranlarını denetlemeye başladı.

İlk denetleme faaliyetini Burger King'in Taksim Meydanı'ndaki şubesinde gerçekleştiren RoyalCert, salgın süresince zorunlu olan sağlık, hijyen ve sosyal mesafe kurallarını yerine getiren şubeye Güvenli Turizm Belgesi verdi. Belge, RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı tarafından TAB Gıda Üst Yöneticisi (CEO) Caner Dikici'ye takdim edildi.

Denetimlerin, ay boyunca TAB Gıda'nın 1.200 şubesinde süreceği ve tüm restoranlara Güvenli Turizm Belgesi verileceği bildirildi.

"Türkiye sağlıkta oluşturduğu farkı güvenli turizmde sürdürüyor"

Güvenli Turizm Belgesi'nin takdim edilmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, Türkiye'nin sağlıkta oluşturduğu farkı, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı ile turizmde sürdürdüğünü söyledi.

RoyalCert olarak bu farkındalığın oluşmasına katkı sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Namlı, şu açıklamalarda bulundu:

"Ülkemiz hem restoranları hem otelleri hem de tur şirketleriyle yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya tam anlamıyla hazır. Bu kapsamda turistlerin uğrak mekanı olan Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nin kesiştiği noktada bulunan Burger King'in denetlenmesi çok önemli ve kıymetli. Hem ülkemizin hem de TAB Gıda'nın bir adım önde oluşturdukları bu farkındalığın ülkemize gelecek yabancı misafirlerimiz için de bir ipucu olacağını vurgulamak isterim."

Alphan Namlı, 32 ülkede faaliyet gösteren bir şirket olarak olarak hem güvenli turizmi hem de TAB Gıda ile yaptıkları iş birliğini yabancılara anlattıklarını belirterek, "Biz heyecanla anlatıyoruz, muhataplarımız da heyecanla dinliyorlar ve bizi örnek alıyorlar. Ülkemizi farklı kılan bu sertifikasyon programını anlatmaya devam edeceğiz." dedi.

"Program dışında kalan sektörlerdeki işletmeleri de belgelendiriyoruz"

Namlı, sertifikasyon programının 1 Temmuz itibarıyla 50 oda ve üzeri kapasiteye sahip oteller için zorunlu hale getirildiğini kaydederek, "Diğer tüm kuruluşlar gibi RoyalCert olarak biz de program dışında kalan sektörlerdeki işletmeler için SAFE (Safety Assassment for Enterprisers) Güvenlik Değerlendirmesi sertifikasyonlarına devam ediyoruz." diye konuştu.

Artık dünyanın yeni bir döneme geçiş yaptığını anlatan Namlı, işletmelerin sadece bu salgın için değil olası tüm pandemiler için önleyici, anında karşılık verebileceği ve uyum sağlayabileceği standart yaklaşımları öne çıkaracağını sözlerine ekledi.

"Hijyen standartlarımız kayıt altına alınmış olacak"

TAB Gıda Üst Yöneticisi Caner Dikici, normalleşme döneminde topluma örnek olmaya devam ettiklerini belirterek, büyük grup olmanın sorumluluğunu yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Hızlı servis restoran sektöründe 1995'ten bu yana faaliyet gösterdiklerini dile getiren Dikici, salgın sürecinde ortaya çıkan hijyenin öneminden bahsetti.

Dikici, 25 yıldır sürekli "hijyen, hijyen" demelerinin sebebinin koronavirüs gibi kriz zamanlarında daha iyi anlaşıldığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce olduğu gibi bu dönemde de gıda ürünlerimize ve restoranlarımıza hijyen açısından çok önem veriyoruz. Bu durum müşterilerimizin bizi tercih etmeyi sürdürmesini sağladı. Bu işe ne kadar önem verdiğimizi göstermek için bir adım atıyoruz. RoyalCert ile yaptığımız iş birliği kapsamında Taksim Burger King'ten başlayarak temmuz boyunca ülke genelindeki 1.200 restoranımızı denetleteceğiz ve Güvenli Turizm Belgesi alacağız. Hijyen standartlarımız kayıt altına alınmış olacak."

Dikici, ağustos itibarıyla restoranlarının her ay denetlenmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Burger King, Türkiye, Taksim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:51 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi RoyalCert, TAB Gıda restoranlarına 'güvenli turizm sertifikası' vermeye başladı - Son Dakika Ekonomi

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