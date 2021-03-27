RoyalCert Türkiye yöneticileri istişare toplantısında buluştu

RoyalCert Türkiye'nin ülke genelindeki 45 yöneticisi, iş süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi için yapılması gerekenlerin ele alındığı istişare toplantısında buluştu.

RoyalCert Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilki gerçekleştirilen istişare toplantısında RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, İcra Kurulu Başkanı Ziya Keskin ve Genel Müdürü Ömür Aydın'ın yanı sıra ülke genelinde 40'a yakın bölge müdürü katıldı.

Sapanca'da dün start alan ve bugün sona erecek buluşma, şirketle ilgili genel değerlendirmenin yapıldığı toplantıyla başladı. Alphan Namlı'nın açılış konuşmasını yaptığı etkinliğin ikinci gününde, şirketin iş süreçleri değerlendiriliyor ve bu süreçlerin daha verimli hale getirilmesi için yapılması gerekenler ele alınıyor.

Yurt dışı örneklerin de değerlendirildiği toplantıda, üst yöneticilerin yanı sıra bölge müdürleri birbirlerine tecrübelerini aktararak iletişimi güçlendiriyor.

"Bu tarz toplantılar şirketler için çok önemli"

Açıklamada istişare toplantısına ilişkin değerlendirmeleri yer alan RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, bu tarz etkinliklerin şirketlere katkısından bahsetti.

RoyalCert'in 42 ülkede faaliyet gösteren belgelendirme, gözetim, sertifikasyon ve muayene hizmetleri şirket olduğunu kaydeden Namlı, Almanya başta olmak üzere Hindistan'dan Yunanistan'a, İtalya'dan Suudi Arabistan'a geniş bir coğrafyada hizmet verildiğini anlattı.

Namlı, 2005 yılında girdikleri Türkiye pazarında başta asansör denetimi olmak üzere birçok alanda lider olduklarını ifade ederek, "Geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığımızın başlattığı güvenli Turizm Sertifikasyon Programı kapsamında güvenli Turizm Belgesi vermek için yetkilendirilen ilk şirketler arasında yer aldık. Bu alanda en çok sertifika veren kuruluşuz ve lideriz." açıklamasında bulundu.

İstişare toplantısında Türkiye genelindeki bütün bölge müdürlerinin ve üst düzey yöneticilerin bir araya geldiğini aktaran Namlı "Bu gibi toplantıların şirketler için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada güçlü ve eksik olduğumu yönlerimizi ele alıyor ve birbirimize tecrübelerimizi aktarıyoruz. Şirketimizi daha ileriye götürmek, mevcut pazar payımızı artırmak ve yüksek olan müşteri memnuniyetimizi en üste çıkarmak için neler yapabileceğimizi değerlendiriyoruz. Bu toplantılarımız devam edecek." dedi.