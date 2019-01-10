Royole Flexpai Ces 2019, Dünyanın İlk Gerçek Katlanabilir Telefonu

Dünyanın ilk Gerçek Katlanabilir Telefonu CES 2019 ile karşımıza Çıktı!
Royole FlexPai CES 2019, katlanabilir telefonların nasıl olabileceğini bize gösteriyor. Katlanan kenarlar biraz kaba görünüyor. Ancak bu bir başlangıç…
Bir sebepten dolayı kişisel sinema kulaklıkları hayranı falan değilseniz, Royale Markasını duymamış olabilirsiniz. Belki kurucusu ve CEO
'su Bill Liu böyle istemiş olabilir. Yine de şirket 2012 yılından bu yana sessiz sedasız; esnek ekranlar konusunda öncü olmak için yoğun çaba sarfediyor. Esnek ekranları mükemmelleştirmede geldiği son durumu FlexPai akıllı telefon ile nihayet gözler önüne serdi.
CES 2019'da tanıtılan bu ürünü evet belki şimdi satın alma imkanına sahip olamayacağız, ancak dediğim gibi uzunca bir süredir bahsedilen katlanabilir telefonlar ile ilgili ilk somut örnek. Pazarlama acısından Samsung
gibi bir devi yenmiş görünüyor.
Royole FlexPai Teknik Özellikleri Neler?
FlexPai'de Snapdragon 855 işlemcisi kullanılmış. 6GB veya 8GB RAM seçeneklerine; 128GB veya 256 GB depolama alanı seçenekleri eklenmiş. 16MP+20MP dual camera ve Android 9.0 Pie, Tablet modda bile çalışıyor. Kağıt üzerinde böyle olsa bile tam olarak bir amiral gemisi telefon yerine konabilir mi? ondan şüpheliyim. Ancak gerçekte önemli olan başka bir tür, kullanılabilir 7.8inçlik bir AMOLED ekranı kullandırma becerisi. Beklentiyi bu yönde koyarsak olabilir. Ancak bildiğimiz amiral gemisi akıllı telefon formuna bakarsak tartışmalı…
CES 2019 ile FlexPai gerçekten üretime hazır bir model olarak karşımızda duruyor. Yine de katlanabilir form için uygun bir arayüz oluşturmanın zorluğu da elinize alıpta kullanmaya başladığınızda ortaya çıkıveriyor. Tablet modda kesinlikle bir tabletten beklediğiniz şekilde çalışıyor. Bu iyi bir şey tabi.
Telefon modunda ikiye katladığınızda, durum işte o anda biraz kafa karıştırıcı bir hale gelebiliyor. Tüm uygulama simgeleriniz ve widget'larınız olması gerektiği yerde görünür durumda ancak; diyelim ki bu yarım ekranda bir uygulamanız açık kalmıştı ve diğer tarafını görmek için telefonu çevirmek zorundasınız.
Burada belki tüm bilgileri aynı formda tekrar görmek daha akıllıca olabilirdi ancak bunun yerine boş bir ekran görüyorsunuz. Düzgün bir akıllı telefon arayüzü oluşturmak çok zor farkındayım, ancak daha önce hiç bulunmamış bir tür cihaz için bir tane yapmak? belli ki daha zor.
Yine de geleceğin yada akıllı telefonların geleceğinin daha büyük ekranları daha küçük gövdelere sığdırmakta yattığı bir gerçek. Esnek ekranların bu sene hayatımıza gireceğine kesin gözüyle bakıyorum. Bu ilk örnek.
Engadget
Royole FlexPai CES 2019, Dünyanın ilk Gerçek Katlanabilir Telefonu