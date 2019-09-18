Rpa, İş Süreçlerinde Hangi Faydaları Sağlıyor?

KPMG Türkiye Danışmanlık Direktörü Sezgin Topçu, Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) uygulamalarının iş süreçlerinde sağladığı faydaları Wise TV'ye anlattı. Topçu, RPA süreçlerinin bir çok bakımdan avantajlı olduğunu ve hızlı kullanıma uygun olduğunu ifade etti. Topçu, hızlı uygulanabilir, adapte edilebilir süreçlerin seçimine dair bir metadoloji uyguladıklarını belirtti.