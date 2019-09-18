Son Dakika Haberleri: Rpa, İş Süreçlerinde Hangi Faydaları Sağlıyor?
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Rpa, İş Süreçlerinde Hangi Faydaları Sağlıyor?

1 saat önce

KPMG Türkiye Danışmanlık Direktörü Sezgin Topçu, Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) uygulamalarının iş süreçlerinde sağladığı faydaları Wise TV'ye anlattı.

KPMG Türkiye Danışmanlık Direktörü Sezgin Topçu,  Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) uygulamalarının iş süreçlerinde sağladığı faydaları Wise TV'ye anlattı. Topçu, RPA süreçlerinin bir çok bakımdan avantajlı olduğunu ve hızlı kullanıma uygun olduğunu ifade etti. Topçu, hızlı uygulanabilir, adapte edilebilir süreçlerin seçimine dair bir metadoloji uyguladıklarını belirtti.

Rpa, İş Süreçlerinde Hangi Faydaları Sağlıyor?

Sezgin Topçu, Türkiye, TV, Sektörel, Ekonomi

Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:32 
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