Rpa Mimarı, Rpa Analizi, Kodlama… Geleceğin Meslekleri Neler? - Son Dakika

Rpa Mimarı, Rpa Analizi, Kodlama… Geleceğin Meslekleri Neler?

21.02.2021 02:00

Momentum BT Kurucusu Ufuk Peker, RPA teknolojisiyle birlikte oluşacak olan meslekleri açıkladı.

Momentum BT Kurucusu Ufuk Peker, RPA teknolojisiyle birlikte oluşacak olan meslekleri açıkladı.

RPA teknolojisi sayesinde her çeşit veri kaydının insandan bağımsız halde gerçekleştirileceğini ve gelecekte bilgisayar başında araştırma yaparak veri oluşturulmayacağını söyledi.

Herkesin bir robotu olacağını ve sesle talimat vereceğimizi belirten Peker, insanların artık robotun iş sonuçlarını inceleyip, nasıl daha iyi sonuçlar elde edebileceğine odaklanacağını ifade etti.

RPA teknolojisi sonucunda farklı mesleklerin ortaya çıkacağını söyledi. Peker, geleceğin mesleklerini şu şekilde sıraladı; RPA Developer denilen kodlamayı yapan kişi, robot yapım sürecini tasarlayacak olan RPA analiz görevlisi ve ana çerçeveyi şekillendiren RPA mimarı.

RPA teknolojisinin içerisinde kadın mühendislerin daha çok yer almasını istediğini ve kadın bakış açısıyla yapılan teknolojinin daha adil, barışçıl bir dünya için önemli bir ayrıntı olduğunu vurgulayan Peker, "Keşke dünyanın her bir tarafından kız çocuklarına ulaşıp şimdiden zihinlerine çapaları atabilsek, keşke bu teknolojinin içerisinde yer alın diyebilsek" dedi.

Rpa Mimarı, Rpa Analizi, Kodlama… Geleceğin Meslekleri Neler?

Robot, Sektörel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Wise.tv

Son Dakika Ekonomi Rpa Mimarı, Rpa Analizi, Kodlama… Geleceğin Meslekleri Neler? - Son Dakika Ekonomi


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