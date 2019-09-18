Son Dakika Haberleri: Rpa'nın Organizasyonlara Sağladığı Faydalar Nelerdir?
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Rpa'nın Organizasyonlara Sağladığı Faydalar Nelerdir?

11 dakika önce

KPMG Türkiye Danışmanlık Direktörü Sezgin Topçu, Robotik Süreç Otomasyonu teknolojisinin organizasyonlara sağladığı faydaları Wise TV'ye anlattı.

KPMG Türkiye Danışmanlık Direktörü Sezgin Topçu, Robotik Süreç Otomasyonu teknolojisinin organizasyonlara sağladığı faydaları Wise TV'ye anlattı. Topçu, RPA'nın operasyon esnasında gerçekleştirilen işlem yoğunluklarını robot işgücüne devrettikten sonra ciddi bir verimlilik sağladığını ifade etti. Bu işlemleri gerçekleştirirken insan kaynaklı hataları en aza indirileceğinden bahseden Topçu; "RPA, organizasyonlar için ciddi anlamda hız ve verimlilik sağlamakta. " diye konuştu.

Rpa'nın Organizasyonlara Sağladığı Faydalar Nelerdir?

Sezgin Topçu, Türkiye, TV, Sektörel, Ekonomi

Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:32 
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