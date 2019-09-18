Rpa'nın Organizasyonlara Sağladığı Faydalar Nelerdir?

KPMG Türkiye Danışmanlık Direktörü Sezgin Topçu, Robotik Süreç Otomasyonu teknolojisinin organizasyonlara sağladığı faydaları Wise TV'ye anlattı. Topçu, RPA'nın operasyon esnasında gerçekleştirilen işlem yoğunluklarını robot işgücüne devrettikten sonra ciddi bir verimlilik sağladığını ifade etti. Bu işlemleri gerçekleştirirken insan kaynaklı hataları en aza indirileceğinden bahseden Topçu; "RPA, organizasyonlar için ciddi anlamda hız ve verimlilik sağlamakta. " diye konuştu.