Son Dakika Haberleri: Rpa Teknolojisi Hangi Alanlarda Kullanılabilir?
Son Dakika Ekonomi Haber

Rpa Teknolojisi Hangi Alanlarda Kullanılabilir?

18 dakika önce

KPMG Türkiye Danışmanlık Direktörü Sezgin Topçu, RPA teknolojisinin hangi alanlara entegre edilebileceğini Wise TV'ye anlattı.

KPMG Türkiye Danışmanlık Direktörü Sezgin Topçu, RPA teknolojisinin hangi alanlara entegre edilebileceğini Wise TV'ye anlattı. RPA teknolojisinin sektörler arasında farklılık gösterebildiğini ifade eden Topçu, RPA'nın kullanım alanlarını; "Çok fazla tekrar eden işlemler, operasyon yoğun iş süreçlerinde, kullanıcıların inisiyatif alması gerekmeyen, kurala bağlı standart süreçlerde kullanılabildiğini görüyoruz." diyerek tanımladı. Teknolojinin; IT, insan kaynakları ve finans süreçlerinde ve şirketlerin arka ofislerinde de kullanılabileceğini ifade etti.

Rpa Teknolojisi Hangi Alanlarda Kullanılabilir?

Sezgin Topçu, Türkiye, TV, Sektörel, Ekonomi

Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Samanyolu TV'nin eski çalışanlarına FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli yaşa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı TEKNOFEST İstanbul ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor Suudi Arabistan, geçici olarak durdurulan petrol üretiminin yeniden başlatıldığını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 12:50:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rpa Teknolojisi Hangi Alanlarda Kullanılabilir?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]