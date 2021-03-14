Rpa Teknolojisi, Kurumsal Başarıyı Etkiler mi Kurumsallaşma ve Rpa Arasında Nasıl Bir İlişki Var?

Momentum BT Kurucusu Ufuk Peker, RPA teknolojisi ve kurumsallaşma arasındaki ilişkiyi açıkladı.

RPA teknolojisinin kurumsallaşmak isteyen işletmeler için çok etkili bir faktör olduğunu, bu teknolojiyle birlikte kurumların hafızasında bölünen bütün bilgilerin robot hafızasına alınma şansının olduğunu söyledi.

Şuan firmalarda işlerin yürütülmesi için elemanların olduğunu ancak robotlar çalışırken sadece RPA developer denilen planlamacının kodlama becerisiyle işi yönetebilir hale geleceğini ifade ediyor.

Kamu kurumlarındaki işin yapılmasının orada çalışan kişinin hafızasıyla doğru orantılı olduğunu belirtti. Bu sebepten dolayı pandemi döneminde kamu dairelerinde işlerin uzadığını ve otomasyonun zorunlu olması gerektiğini vurguladı.