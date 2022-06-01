RPG oyuncularına Excalibur'dan güç ve performans ürünleri

Karakterlere bürünülen, onlara yön veren ve onlarla yaşayan oyuncuların oyun deneyimlerine büyük önem gösterdiği dünyada Casper Excalibur da RPG severlere güç, performans ve oyun keyfini ürünleriyle sunuyor.

Casper'dan yapılan açıklamaya göre, kimi zaman doğaüstü güçlerle bezenmiş, kimi zaman da gerçek yaşamdaki özelliklere sahip karakterlerle oyun oynamak büyük bir keyif veriyor. Öyle ki bu rol yapma yeteneğine dayalı oyun türü olan RPG oyunlar, oyuncuların en çok oynadıkları ve beğendikleri oyunları oluşturuyor. Bir hikayenin içerisinde çevrim dışı ya da çevrim içi bir şekilde mücadele gösteren oyun severlerin oyun deneyimlerindeki dikkat ettikleri ise güç, performans ve deneyimi artıracak aksesuarlar oluyor. Türkiye'nin teknoloji markası Casper'ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur da farklı hikayelerin baş kahramanlarını yöneten oyuncuların oyun deneyimine ürün ve aksesuarlarıyla katkı da bulunuyor.

Oyuncular role girmeyi seviyor

Rol yapma oyunları veya RPG'ler, oyuncuların oyun dünyası ile geçmiş hikayeleri ve mevcut özellikleri olan karakterler aracılığıyla etkileşime girdiği video oyunlarını oluşturuyor. RPG türü genellikle NPC'leri (oyuncu olmayan karakterler), yan görevleri, indirilebilir içeriği (DLC) ve daha büyük hikaye bölümlerini içeriyor. Efsane oyun Ultima ile başlayan World of Warcraft ile devam eden RPG oyunları bugün GTA serisi, Fortnite, League of Legends gibi milyonlarca oyuncunun oynadığı oyunlar olarak karşımıza çıkıyor. Temelinde bir hikayenin içerisinde kendisinde olmayan özelliklere sahip olarak devasa bir dünyada yer almanın cazibesine hayran kalan oyuncular, günümüzde online RPG türleri ile bu oyunları bir sosyalleşme aracı olarak da görüyor.

Rolün hakkını veren bilgisayarlarla oynamak istiyorlar

Milyonlarca oyuncunun oynadığı RPG oyunlarında, oyuncuların en büyük derdi donanım eksikliği oluyor. Özellikle yeterli performansı sergilemeyen bilgisayarla oyun oynamaktan muzdarip olan oyun tutkunlarının imdadına ise oyun deneyimini artıracak ürün ve aksesuarlarını sunan Casper Excalibur yetişiyor.

Excalibur, rekabet unsurlarının heyecanla ve aksiyonla harmanlandığı RPG oyunlarında zafere ulaşmak isteyen oyunseverlerin ihtiyaçlarını oyuncu laptop ve masaüstü bilgisayarlarıyla karşılıyor. Özellikle kazanmak için oynayanlara Intel'in 12. Nesil işlemcileri ve en yeni RTX ve GTX serisi NVIDIA ekran kartları ile donatılan oyun bilgisayarlarını sunan Casper Excalibur, rakiplerin görmediğini gösteren, zengin renkler ve daha net detayları barındıran oyuncu monitörlerini de eksik etmiyor. Ayrıca oyunda keyfini başka boyutlara taşıyan yeni aksesuarlarıyla Excalibur, hız, tarz ve performansı oyun severlere RGB'li oyuncu klavyesi, oyuncu kulaklığı ve oyuncu mouse ile de sunuyor.???????