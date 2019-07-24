Son Dakika Haberleri: RPL: 1. Haftadan En İyi Goller
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RPL: 1. Haftadan En İyi Goller

1 saat önce

RPL maç haftası 1'deki en iyi hedeflerin bir kısmına göz atın. Aleksandr Sobolev, Aleksey Ionov ve Gia Griglava gibi hedeflerin tadını çıkarın.

RPL maç haftası 1'deki en iyi hedeflerin bir kısmına göz atın. Aleksandr Sobolev, Aleksey Ionov ve Gia Griglava gibi hedeflerin tadını çıkarın.
RPL: 1. Haftadan En İyi Goller
Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:05 
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