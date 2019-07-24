RPL: 1. Haftadan En İyi Goller
1 saat önce
RPL maç haftası 1'deki en iyi hedeflerin bir kısmına göz atın. Aleksandr Sobolev, Aleksey Ionov ve Gia Griglava gibi hedeflerin tadını çıkarın.
RPL maç haftası 1'deki en iyi hedeflerin bir kısmına göz atın. Aleksandr Sobolev, Aleksey Ionov ve Gia Griglava gibi hedeflerin tadını çıkarın.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:05
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